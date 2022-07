“Fuera corrupto” fue la frase que se escuchó entre varios congresistas a poco del final del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo con motivo de las Fiestas Patrias. Esto se suma a la serie de congresistas que se retiraron del Hemiciclo a modo de protesta contra el mandatario.

Varios parlamentarios alzaron su voz aun cuando el presidente no terminaba de dar su mensaje a la Nación, gritando “fuera corrupto”, exigiendo su renuncia. Los gritos y abucheos se extendieron hasta la salida del mandatario del Congreso.

En pleno discurso del presidente, varios congresistas decidieron salir del Hemiciclo, desairando de esta manera a Castillo. Otro grupo de parlamentarios decidió quedarse en el Congreso, pero dándole la espalda al mandatario.

Abuchean al presidente Castillo tras su discurso por Fiestas Patrias

Algunos congresistas dieron la espalda al presidente Castillo durante su mensaje a la Nación (Fotos: jorge.cerdan/@photo.gec)

“Me someto a la justicia”

El presidente Pedro Castillo afirmó que pese a que se han hecho “injurias” hacia su familia y su persona, se someterá a la justicia en los procesos que se le siguen por la comisión de presuntos delitos.

En su discurso pronunciado ante el Congreso por el aniversario de la independencia del Perú, el jefe de Estado dijo que no encontrarían pruebas de que es responsable de algún acto delictivo.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario. Mi convicción es que nos recuperaremos porque ante todo está el interés del país. Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la presidencia, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar”, manifestó.

“A los medios empeñados en desestabilizar al Gobierno solo y solo emiten noticias falsas, acusaciones sin corrupción sin pruebas, [les digo que] se vana a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó.

Sus declaraciones tienen lugar luego de que a varios de sus familiares, como su cuñada Yenifer Paredes y su sobrino, Fray Vásquez, se les abriera una investigación por supuestos delitos de tráfico de influencias.

El propio mandatario Castillo Terrones es investigado por el supuesto delito de organización criminal por el Ministerio Público.

