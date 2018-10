Congresistas fujimoristas se reunieron con el presidente Vizcarra durante la detención de Keiko

Cinco congresistas de la bancada de Fuerza Popular se reunieron con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en los días en que su lideresa, Keiko Fujimori, estaba detenida en la Prefectura de Lima.

Perú21 observó el último viernes 19 de octubre que tres días antes, el 16, los legisladores Milagros Salazar, Juan Carlos Gonzáles, Wilmer Aguilar, Miguel Castro Grandez y Modesto Figueroa, se reunieron con el mandatario en Palacio de Gobierno. Todos ingresaron a la misma hora, a las 3:57 p.m., y salieron del recinto a las 5:39 p.m., casi dos horas después.



Registro de visitas de Palacio de Gobierno, el 16 de octubre. Registro de visitas de Palacio de Gobierno, el 16 de octubre. (Perú21)

Ese mismo viernes, nos comunicamos con Milagros Salazar. En conversación telefónica, confirmó la cita.

"Sí, fuimos a verlo por proyectos de cada una de las regiones. El colega Juan Carlos fue por los temas del currículo escolar y otros temas importantes. Cada uno expuso sus necesidades", manifestó a este diario.

"Nos estamos deteriorando en tener una agenda que no avanza a los problemas de país. Yo he tocado el tema de la infraestructura de los colegios, el poco avance y las solicitudes que he estado presentado y no han sido atendidas y se está dejado de lado esta agenda tan importante para el país", continuó.

Aquel día, Salazar nos refirió que "es importante tener agendas comunes, que el Ejecutivo y el Legislativo para trabajar estas agendas importantes de país que no se están atendiendo a la fecha. Estamos teniendo el presupuesto y la aprobación pero, en la práctica, no estamos avanzando".

Es preciso recordar que Keiko Fujimori estuvo detenida en la Prefectura de Lima durante 7 días, luego que se dictara contra ella una prisión preliminar. Estuvo recluida allí del 10 al 17 de octubre. La reunión de los parlamentarios fujimoristas con el presidente Vizcarra se dio el 16, según el registro de visitas de la Casa de Gobierno.