Congresistas de FP responden a Daniel Salaverry por su críticas al relanzamiento

Este martes los congresistas fujimoristas Luz Salgado, Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta cuestionaron al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , por sus declaraciones respecto al relanzamiento de Fuerza Popular anunciado ayer en conferencia de prensa.

El titular del Legislativo había señalado que el relanzamiento de Fuerza Popular "parecía una reencarnación".

"Más que un relanzamiento parece una reencarnación porque yo no veo que hayan cambiado. Han nacido tres veces en seis meses", sostuvo en diálogo con la prensa.

"No basta hacer conferencias de prensa y dar declaraciones lo que tienen que haber son muestras concretas que realmente se quiere corregir los errores del pasado y se quieren atender los temas que preocupan a los peruanos", consideró.

Al respecto la vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado dijo creer que Daniel Salaverry está "muy pendiente" de lo que sucede en el fujimorismo pese a su alejamiento.

"No sé lo que ha querido decir [Salaverry], pero en todo caso yo no le voy a responder. Él se alejó hace un tiempo de Fuerza Popular, sin embargo, parece que está muy pendiente de lo que hacemos y nos critica, pero no le voy a responder más, señaló en una entrevista con Canal N.

Para Miguel Ángel Torres, el presidente del Congreso ha realizado una ironía y una "broma pesada" con sus comentarios.

"Ha ironizado simplemente, lo tomo como una broma pesada por parte del presidente del Congreso", afirmó.

Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseveró que solo estuvo pendiente de la avenida Salaverry en donde se ubica el hotel Costa del Sol en el cual se llevó a cabo la conferencia de prensa de relanzamiento de su partido y no de los comentarios del titular del Legislativo.

"Yo de Salaverry solo estaba pendiente de la avenida Salaverry ayer para que el evento salga bonito, después no hay otro Salaverry que me interese", indicó.