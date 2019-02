Congresistas a favor de que se investigue nueva denuncia contra Héctor Becerril

Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la nueva denuncia contra el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), por presuntamente recibir sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, quien se había adjudicado la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo.

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) consideró que la Fiscalía debe solicitar al Congreso el levantamiento de la inmunidad de Héctor Becerril, porque los testimonios y documentos revelados en el programa dominical muestran “que está metido en actos de corrupción” en Lambayeque.

“La fiscalía debe solicitar al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Becerril. Los testimonios y documentos exhibidos en un programa de TV muestran que está metido en actos de corrupción en obras públicas de Lambayeque”, escribió en Twitter.

La congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) criticó a la agrupación Fuerza Popular y la acusó de encubrir a Becerril.

“Mirtha Gonzales decidió desde EE.UU. contar más detalles sobre las coimas en materiales para la casa de Héctor Becerril. Compra en abril por S/ 74,140 para luego hacer un contrato falso cuatro meses después. Fuerza Popular, basta de encubrimientos a Héctor Becerril, basta de blindajes a la delincuencia”, afirmó.

Por su parte, la congresista Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), quien además es presidenta de la Comisión de Ética, manifestó que este grupo de trabajo debería iniciar una investigación contra Héctor Becerril por presuntamente haber recibido sobornos.

"Amerita una investigación muy profunda y severa y el foro de competencia [para esto] es la Comisión de Ética Parlamentaria. Mayores detalles, por mi cargo, no puedo dar", dijo en RPP.

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) descartó que su agrupación vaya a blindar a Becerril ante un posible proceso en la Comisión de Ética.

“Nosotros no blindamos a nadie (…) Nosotros no somos mayoría en la Comisión de Ética, por lo tanto, ahí no hay ningún blindaje a ningún congresista incluido el congresista Héctor Becerril”, aseguró.



