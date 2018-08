Congresistas demandan a Salaverry que nombre a auditora propuesta por Contraloría

El pedido del contralor general Nelson Shack para que se modifique la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría que le impide a ese organismo designar al jefe de Control Interno del Congreso, encontró respaldo en legisladores de diferentes tiendas políticas.



La reiterada solicitud del funcionario, se recuerda, está contenida en el Oficio Nº 01090-2018-CG/DC que data del último 2 de agosto y fue publicado en exclusiva por Perú21. En el referido documento, Shack da respuesta a una solicitud previa del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien le pidió que proponga a un profesional para el cargo de auditor general del Congreso.

Vea también Contraloría propone auditor para el Parlamento

En la misiva, el contralor plantea la designación de la contadora Paula Cecilia Martínez Ramírez, quien es una profesional de carrera y se ha desempeñado anteriormente como jefe de la Oficina de Control Interno de los ministerios de Vivienda, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social.

Cambio normativo

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio (PpK), calificó como un “gesto loable” del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haberle pedirle al contralor que proponga un auditor para el Legislativo, pero precisó que ese propósito de transparencia debe traducirse ahora en el nombramiento de la profesional sugerida y en la modificación de la ley Nº 30742 que impide que la Contraloría designe al jefe del Control Interno del Congreso.

Bruce agregó que los congresistas no realizan las compras en el Parlamento sino el aparato administrativo que, recalcó, requiere estar bien auditado. “Sin embargo, cuando aparecen compras cuestionadas, pese a que los congresistas no participamos en esas operaciones, sí tenemos que asumir el costo político”, subrayó.

Agregó que lo que toca ahora es que esta misma semana, la Mesa Directiva del Legislativo tramite el nombramiento de Martínez como auditora general aunque todavía no se haya modificado la Ley de Fortalecimiento. “Y si es verdad que hay un propósito de enmienda la norma tendría que cambiarse en la próxima sesión del Pleno”, anotó.

Yonhy Lescano, de Acción Popular, por su parte, también reclamó que se cambie la norma para garantizar una mayor transparencia en la administración de los gastos. “Debe ser la Contraloría la que asuma el pago de la auditora y no el Congreso como ocurriría hoy. Si Salaverry dice que quiere cambiar el Congreso debe promover la modificación de la ley porque sino todo va a seguir igual y no va a tener ningún efecto. La Oficina de Control Interno debe ser autónoma e independiente del Congreso, si hay un vínculo de nada sirve y todo queda en apariencia, no va a surtir ningún efecto”, insistió.