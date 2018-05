Congresistas exigen con carteles en el Pleno debatir proyecto sobre cooperativas

El tercer vicepresidente del Congreso , Mauricio Mulder, suspendió, por unos momentos, la sesión del Pleno en vista de que algunos parlamentarios tenían letreros en sus curules demandando que se apruebe el proyecto de ley de supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros ( SBS ).

Parlamentarios de Nuevo Perú , así como los independientes Vicente Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde, y el oficialista Guido Lombardi tenían en sus respectivos lugares pancartas con frases como "No al lavado. Supervisión de cooperativas por la SBS".

Esta situación generó la incomodidad de fujimoristas, como Luz Salgado , quienes pidieron el inmediato retiro de estos anuncios. Karina Beteta también le pidió a sus colegas de otras bancadas que "no sean ridículos" por tener este tipo de pancartas.

"¿Cuánto más esperará la Mesa Directiva del Congreso para ver la propuesta. ¿A quién se pretende proteger?", preguntó el oficialista Guido Lombardi .

¿Cuánto más esperará la Mesa Directiva del @congresoperu para incluir el proyecto de supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Agenda del Pleno? ¿A quién se pretende proteger? #NoAlLavado pic.twitter.com/jiWK7C13uU — Guido Lombardi (@GuidoLombardiE) 24 de mayo de 2018

Al respecto, Gino Costa , enfatizó que la supervisión de la SBS a las cooperativas es necesario para la lucha contra las ganancias ilícitas de narcotraficantes, terroristas, mineros ilegales y corruptos.

"Está la responsabilidad que tenemos con la lucha contra la corrupción, la violencia y el crimen y este es un mecanismo usado por los violentistas, los delincuentes y los criminales organizados", expresó.

No obstante, Úrsula Letona (FP), presidenta de la Comisión de Constitución, afirmó que se encontraba sorprendida por el interés de sus colegas en el tema. "Yo no sé que hay, no sé que lobby hay porque nos han traído los cuadritos (pancartas), pero debatamos con argumentos, con ideas", afirmó.