Congresistas esperan que Lourdes Flores aclare presuntos aportes de Odebrecht

Congresistas de diversas agrupaciones políticas se pronunciaron para pedir que la ex candidata del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores Nano se pronuncie ante los testimonios que señalan que su campaña en el 2010 recibió aportes de parte de Odebrecht .

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo esperar que Lourdes Flores no haya tenido conocimiento de estas supuestas entregas de dinero que fueron corroboradas por el ex gerente general de Odrebecht en el Perú, Raymundo Trinidade Serra.

"Creo que el PPC debe dar una explicación al país de lo que ha hecho exactamente porque, insisto, aportes hay muchos pero hay unos buenos y otros dañinos [...] En el 2011 no se sabía la magnitud de la corrupción de Odebrecht aunque siempre hubo la sospecha que ganaba demasiadas obras con todos los gobiernos", comentó a Canal N.

Jorge del Castillo (Apra) señaló que la información que llega desde Brasil sobre Lourdes Flores Nano debe ser corroborada y que se debe tener en cuenta que no es lo mismo, según él, una coima y un aporte a una campaña.

"No basta un dicho. Hay que completar ese dicho con hechos o con elementos que permitan probar los hechos [...] En todo caso, también es importante dividir entre lo que es un aporte de campaña, que entiendo es este caso, de lo que es una coima", indicó.

Miguel Torres, de Fuerza Popular, expresó su simpatía por Lourdes Flores pero indicó que ella debe responder ante estas versiones de presuntos aportes de Odebrecht.

"Siempre va a ser oportuno que pueda salir a dar una entrevista y hacer las aclaraciones que considere pertinentes", manifestó.

Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, dijo que confiaba más en la honestidad de Lourdes Flores que en la de los ex directivos de Odebrecht, por lo que pidió esperar las respuestas que pueda dar la lideresa del PPC.

"Yo la conozco a Lourdes Flores hace muchos años y siempre la he visto trabajando. Los corruptos no trabajan, no se desloman y Lourdes permanentemente está trabajando. No anticipemos hasta que escuchemos a una persona como ella, en cuya honestidad yo confío", comentó el parlamentario.

Un aspirante a colaborador eficaz dijo ante la fiscalía que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña del PPC en el 2010 a pedido de Lourdes Flores, algo que la ex candidata rechazó. Raymundo Trindade Serra confirmó esta versión hoy en Brasil y señaló que el dinero se entregó en cuatro armadas a través de Horacio Cánepa.

