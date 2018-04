El escandaloso blindaje a la congresista fujimorista Yesenia Ponce fue el punto de quiebre que generó una fuerte ola a favor de la recomposición de la Comisión de Ética del Parlamento y, en especial, de la salida de Fuerza Popular de su presidencia.

Ayer, el congresista Juan Carlos Gonzales (FP) no pudo más y presentó su renuncia a la presidencia de dicho grupo de trabajo, función que había desempeñado desde el 8 de junio de 2017.

El legislador reemplazaba a su colega de bancada Segundo Tapia, quien también dimitió el 18 de mayo pasado, en medio de acusaciones de falta de imparcialidad y demora en la vista de los casos.

En su carta dirigida al vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, Gonzales no hace ninguna referencia a las críticas por apañar a sus colegas naranjas, ni tampoco a los reiterados pedidos de Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Peruanos por el Kambio (PpK), Frente Amplio (FA) y ex oficialistas para recomponer el grupo.

Gonzales solo aduce “motivos estrictamente personales” e, incluso, agradece la oportunidad brindada (ver carta en la página 3).

“QUE SE REESTRUCTURE”



Este alejamiento era esperado por las bancadas contrarias a Fuerza Popular, cuyos representantes ratificaron la necesidad de reestructurar de inmediato la comisión.

En opinión del legislador Eloy Narváez, la insistencia expresada ayer por parte de APP para recomponer Ética propició la renuncia de Gonzales, quien, refirió, “vio que la cosa no da más”. Añadió que hoy solicitará ante el Pleno que se reformule la relación de fuerzas en ese grupo.

Yonhy Lescano (Acción Popular), quien el año pasado se apartó de dicha instancia, anotó que la renuncia no responde a temas personales, sino es “un reconocimiento expreso de que la comisión se condujo de forma irregular, defectuosa e ilegal”, sin investigar las denuncias y blindando a los fujimoristas.

“La situación era insostenible. El bloque de Fuerza Popular estaba desprestigiado ante la ciudadanía”, sentenció el parlamentario.

Añadió que el nuevo presidente de esa instancia no debe ser de Fuerza Popular.

El bloque de Peruanos por el Kambio y los ex oficialistas Alberto de Belaunde y Gino Costa, en tanto, solicitaron poner a debate en la Comisión de Constitución (presidida por el fujimorismo) el proyecto que propone la reestructuración de este grupo para “brindar independencia y objetividad”.

Esta instancia estaría integrado por cinco personas: un ex presidente del Congreso, un ex legislador, un profesor universitario de Derecho y dos ciudadanos (uno elegido por la Defensoría y otro por el Acuerdo Nacional).

“HAY ACUERDO POLÍTICO”



Sin embargo, Fuerza Popular buscaría seguir al frente de este grupo. Su vocera alterna, Milagros Salazar, puntualizó que existe un acuerdo político para que el bloque naranja presida esa instancia.

“Los acuerdos políticos se respetan. (...) Hay un acuerdo para todas las comisiones. Eso no es una posición o un capricho de Fuerza Popular”, afirmó.

Salazar defendió las decisiones del cuestionado grupo de trabajo y solicitó que no se descalifique la labor de su colega que acaba de renunciar.

Consultado por Perú21, el ex presidente de la Comisión de Ética Humberto Lay indicó que se cometieron muchos errores que demandan una reestructuración para que “cada congresista sea investigado sin importar la bancada”.

Consideró, no obstante, que es complicado que este grupo sea conformado por personas ajenas al Parlamento.

En ese sentido, recomendó crear un grupo paralelo con “las personalidades más reconocidas de la sociedad civil” para que realicen las investigaciones de las denuncias y presenten los resultados tanto al Congreso como a la población.

MESES DE CONFRONTACIÓN



Los cuestionamientos comenzaron desde que el fujimorismo asumió la dirección de la Comisión de Ética en julio de 2016 y fueron creciendo cada vez que un integrante del bloque naranja era salvado de un proceso o sanción (ver infografía) o un opositor era investigado (en su última sesión inició indagación a los legisladores Marisa Glave –NP– y Jorge del Castillo –Apra–).

Incluso, desde diciembre del año pasado, Fuerza Popular y el Apra se habían quedado solos. Primero el representante de AP renunció, luego PpK decidió ya no integrar ese grupo y después FA y APP suspendieron su participación.

Este grupo estaba paralizado y solo pudo sesionar el lunes para ver el caso de los congresistas implicados en los ‘kenjivideos’ luego de que AP y APP decidieran acudir exclusivamente para ese tema. ¿Qué decidirá FP hoy?

SABÍA QUE



- Hace tres días, en diálogo con Perú21, Juan Carlos Gonzales había afirmado que no iba a dar un paso al costado, salvo que su bancada se lo pida.



- “No creo haber cometido alguna falta. No tengo ningún problema en renunciar, siempre lo he dicho, pero no lo haré porque lo digan (otros congresistas)”, dijo.



- “Me voy mañana (de Ética) si mi partido me saca y me retira la confianza”, exclamó el Jueves Santo.