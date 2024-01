El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, señaló que los seis congresistas que apoyaron el proyecto de ley de reforma constitucional del parlamentario de su bancada, Roberto Chiabra, que propone que el Congreso pueda destituir a jueces y fiscales supremos, retirarán mañana sus firmas que permitieron que dicha iniciativa legislativa pueda ser presentada en la mesa de partes, para que ingrese a alguna comisión.

La primera crítica disparada contra Chiabra fue del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien en la apertura del año judicial y en presencia como invitada de la jefa de Estado, Dina Boluarte, dio a conocer su preocupación por el referido proyecto de ley, así como por la existencia de una una moción multipartidaria, en el Congreso, para crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema nacional de justicia.

La segunda reprobación contra el referido proyecto—y la gota que derramó el vaso con agua— vino de Acuña, quien aclaró que la iniciativa de Chiabra, fue por iniciativa propia, y que no es un proyecto de su bancada. “Ese proyecto es a título personal, yo no creo que los 130 congresistas avalen un proyecto de ley que prácticamente no genera institucionalidad. Creo que debemos defender la institucionalidad, la democracia y la estabilidad en el país”, dijo el titular de APP.

Lo que pasa es que Acuña se refirió a que, en septiembre de 2022, Chiabra hizo pública su renuncia a la bancada apepista, y desde esa fecha solo es invitado en esa agrupación.

Los cuatro congresistas de APP que firmaron el proyecto de ley de Chiabra son el vocero Eduardo Salhuana, Cheryl Trigozo, María Acuña, Magaly Ruiz, Idelso García Correa y Nelcy Heindinger.

¿Qué pasó realmente?

Fuentes de Perú21, en tanto, indicaron que la propuesta inicial de Chiabra no incluía el traslado de atribuciones de la JNJ al Congreso en cuanto a la destitución de jueces y fiscales, y señalaron que este punto habría sido incluido por la comisión técnica de la bancada de Alianza Para el Progreso que filtra los proyectos de los legisladores.

En ese contexto, descartaron que se haya sorprendido a los parlamentarios Eduardo Salhuana, Cheryl Trigozo y otros para que avalen la iniciativa.