Congresistas de las bancadas de oposición cuestionaron la designación de Emilio Gustavo Bobbio Rosas como nuevo titular del Ministerio de Defensa, tras la salida de Daniel Barragán.

El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) consideró que Bobbio Rosas no es una persona idónea para el cargo ministerial, por lo que enfatizó que el presidente Pedro Castillo volvió a equivocarse.

“Para mí, es una persona no idónea para el cargo y menos en las circunstancias actuales. El presidente vuelve a equivocarse cuando busca a alguien para puestos importantes (…) es una decisión desesperada. No tiene gente que lo apoye y lo primero que encuentra lo pone en el puesto que no debería estar esa persona”, declaró en diálogo con RPP.

Por su lado, la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) también cuestionó el nombramiento y señaló que la situación los encamina a denegarle la confianza al gabinete que encabeza Betssy Chávez.

“Esto parece que va encaminado a que se le deniegue la confianza al gabinete de la señora Betssy Chávez. Yo no creo que tengan que hacer mucho esfuerzo para que eso suceda porque, inclusive antes de la designación de estas personas, al menos en Fuerza Popular existe y existía la decisión de no darle la confianza al gabinete. Esto es una provocación”, expresó en entrevista con Canal N.

A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) dijo no estar sorprendido por la designación de Emilio Bobbio, pues aseveró que el gobierno de Castillo Terrones está acostumbrado a la “improvisación y el caos”.

“A estas alturas ya no me sorprende que pongan al primer fulano que pasa por la calle de nada más y nada menos que de ministro de Defensa. Este es el Gobierno de la improvisación y el caos. Y debe terminar”, escribió en su cuenta de Twitter.

