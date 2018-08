Congresistas de diversas bancadas cuestionaron al titular del Parlamento, Daniel Salaverry por haber recibido esta mañana en su despacho al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , quien precisamente enfrente una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Los primeros cuestionamientos llegaron en medio del debate de la Comisión Permanente que en esos momentos era presidida por la primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán.

"Hay una denuncia en proceso y en aras de que esa denuncia sea limpia, pulcra, transparente e inmaculada, no es buena esa reunión", comentó el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila.

A él se sumó el portavoz de Nuevo Perú, Richard Arce. "Me causa profunda extrañeza ver que el presidente del Congreso está recibiendo al fiscal de la Nación sabiendo que ayer la subcomisión admitió una denuncia constitucional", manifestó.

Arce recordó que el Congreso se encuentra "en el ojo de la tormenta" con una aprobación de 8% según las más recientes encuestas.

Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, también consideró que Daniel Salaverry debió rechazar la reunión con Pedro Chávarry.

"Yo diría que fue una imprudencia. ¿Cuál era la necesidad? [...] Creo que el presidente del Congreso pudo declinar la solicitud de reunión que supongo fue pedida por el fiscal de la Nación y aceptada por ( Daniel Salaverry ). No era lo prudente. No sé qué pretende lograr con eso. No habla bien del procedimiento a seguir", comentó Del Castillo a RPP.

Al frente de las críticas salió el legislador fujimorista y ex titular del Congreso, Luis Galarreta, quien alegó que las críticas y el debate sobre este tema no haría otra cosa que retrasar la votación que en esos mismos momentos se llevaba a cabo en la Permanente para fijar el plazo de investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a los implicados en los llamados 'CNMaudios'.

Tras el evento con Pedro Chávarry, Daniel Salaverry acudió a la Comisión Permanente para presidir la votación en la cual se decidió otorgarle un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión para que emita un informe sobre las denuncias contra ex consejeros del CNM y el juez supremo César Hinostroza.