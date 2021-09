Los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular) criticaron que el legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, haya marcado asistencia en la sesión del pleno del Congreso de este miércoles, pese a que estaba liderando un mitin a favor de la Asamblea Constituyente en Junín.

Ambos legisladores coincidieron en que el tema debe investigarse y aplicarse una sanción, pues diferentes medios de comunicación difundieron imágenes de Bermejo liderando un evento de recolección de firmas en Huancayo.

“Exhorto a la Comisión de Ética a que inmediatamente sea citado, ha marcado asistencia mientras hacia hacía proselitismo a favor de la junta de firmas para la Asamblea Constituyente, lo cual es gravísimo”, afirmó Yarrow.

“Si es que ha hecho eso, hay sanciones en el Congreso por presentar información falsa, cuando no se está presente se le descuenta el día, si uno no está presente tiene que pedir licencia, no se puede ausentar ni figurar de que se está y que no se encuentre. El Congreso tiene que actuar de oficio, la Mesa Directiva tiene que actuar de oficio ante una situación así”, refirió Montoya.

Por su parte, el grupo parlamentario Avanza País, mediante sus redes sociales, condenó que los congresistas de Perú Libre, Guillermo Bermejo y Silvana Robes, se encuentren realizando campaña proselitista recolectando firmas en pro de la Asamblea Constituyente, mientras se realiza la sesión del Pleno del Congreso.

“Lamentamos que, en el caso del congresista Bermejo, según denunció un medio de comunicación, haya marcado asistencia pese a estar participando en un mitin en la ciudad Huancayo y no participe en la discusión de las múltiples iniciativas del Congreso”, se lee en su mensaje, en el que aseguran que promoverán investigaciones en la Comisión de Ética al respecto.

El grupo parlamentario Avanza País condena que los congresistas de Perú Libre, Guillermo Bermejo y Silvana Robes, se encuentren realizando campaña proselitista recolectando firmas en pro de la Asamblea Constituyente, mientras se realiza la sesión del Pleno del Congreso. — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 29, 2021

Durante este evento, además, el congresista oficialista criticó a los medios de comunicación.

“Los medios de comunicación tienen que aprender a respetar cuando se les invita a un evento público, cuando los que toman la palabra están ahí no se pueden poner a hacer bulla. Si no, no les interesa de lo que están hablando. Ustedes tienen que aprende a dar la palabra a los actores, ustedes tienen la mala costumbre de editar lo que les interesa a su línea editorial y sacar los que le da la gana”, criticó.

