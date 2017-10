Se fue. Ante los públicos e insistentes pedidos de sus colegas de distintas bancadas, la congresista fujimorista Maritza García renunció a la presidencia de la Comisión de la Mujer.

"Me voy renunciando con la frente en alto. No lo hice antes porque me gustaría que lo entiendan, hay diferentes formas de hacer política no sólo con proyectos de ley. (...) Si mi trabajo y un error en las palabras me llevan a dejar el cargo, soy política y mucho y tengo mucho tiempo por delante de tomar alguna otra comisión", señaló.

Ya en declaraciones a la prensa, García dijo que escogió la Comisión de la Mujer para anunciar públicamente su decisión porque fue el lugar donde formuló las declaraciones cuestionadas.

“Los errores políticos se pagan (…) Es un acto de valentía. Estoy aceptando un error. Un mea culpa”

Dijo que dio un paso al costado a la Presidencia de la Comisión, pero no a ser miembro de dicho grupo.

Debate inicial

Inicialmente, durante la sesión las congresistas Sonia Echevarría (Fuerza Popular) y Tania Pariona (Nuevo Perú), entre otros, pidieron su salida, pero García escuchó las intervenciones y trató de seguir adelante hasta que no pudo más y renunció.

"Habrá el momento y la oportunidad para tratar el tema. No me compete a mí, pero debo dejar en claro, una vez más, que siempre seré luchadora frontal contra los que quieran violentar los derechos de la mujer", sentenció al intentar quedarse en el cargo.

Maritza García reiteró que sus declaraciones (en las que señaló que las mujeres incitaban a sus agresores cuando le decían ‘te estoy sacando la vuelta’, o ’sabés qué, tengo otro’) fueron mal interpretadas y sacadas de contexto.

Previamente, Sonia Echevarría le pidió que de un paso al costado y Tania Pariona rechazó las declaraciones de Maritza García y demandó su renuncia "en nombre de todas las mujeres peruanas valientes".

"En esta comisión rechazamos cualquier forma de violencia y no hay lugar de culpar a las mujeres. Por las más de 53 mil denuncias que reciben los centros, reiteramos nuestro pedido para su retiro", remarcó.

La sesión de la Comisión de la Mujer continúa.

