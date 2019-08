Congresistas de Acción Popular se reúnen con premier Del Solar

El congresista de Acción Popular , Edmundo del Águila, y la congresista Paloma Noceda se reúnen esta mañana con el primer ministro Salvador del Solar , para dialogar sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020.

Como se recuerda, la bancada de esta agrupación política presentó una iniciativa similar en el 2017 y posteriormente en el 2018, por lo que -según Edmundo del Águila - compartirán sus apreciaciones al respecto con Del Solar.

“Creo yo que, si nos ha citado el primer ministro, es para explicarnos cuál es la finalidad de todo esto (proyecto de reforma constitucional) y, en todo caso, ahí compartiremos experiencias, opiniones y sacaremos una conclusión que se la podemos dar en una hora como máximo”, indicó en Canal N.

El legislador manifestó también que la propuesta de un adelanto de elecciones es “una coyuntura favorable” para Acción Popular por cuanto es un partido constituido.

“(Somos) Un partido constituido, organizado, que tiene las instancias necesarias para convocar a elecciones. No es fácil, es bueno que sepan el primer ministro y el presidente (Martín Vizcarra) que en un partido el órgano que convoca a elecciones es el Comité Nacional Electoral. De repente hay partidos que no lo tienen, nosotros lo tenemos. (…) Para Acción Popular es una coyuntura favorable, lo que pasó en las elecciones municipales y la posición del partido hoy nos favorece”, señaló.

Sin embargo, Del Águila destacó que este escenario no debe ser evaluado únicamente sobre los partidos conformados sino sobre el íntegro de las agrupaciones políticas.

“Hay que pensar en los otros 23 partidos que no lo tienen (el Comité Nacional Electoral). No sé cómo harán grupos de bancada que están hoy en día en el Congreso como Nuevo Perú, que no tiene un partido constituido. Van a tener que buscar algo contrario a lo que ellos pregonaban al interior del Congreso que era constituir un propio partido”, dijo.

El último miércoles el Ejecutivo presentó ante el Congreso una propuesta legislativa anunciada por el mandatario Martín Vizcarra en su mensaje por Fiestas Patrias, que hace referencia al adelanto de elecciones generales al 2020.