Arón Espinoza, congresista de Podemos Perú, es uno de los nueve legisladores que contrajeron el COVID-19.

En un enlace con ATV, el legislador reseñó cómo son sus días desde que le confirmaron que es positivo en coronavirus y exhortó a todos los peruanos a seguir en sus casas y respetar las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación de la epidemia.

“Le pido a la población que respetemos las medias sanitarias, que respetemos el aislamiento, que no hagamos burla ni discriminación a los peruanos que sufrimos esta enfermedad, no es fácil”, señaló.

Espinoza indicó que no es fácil estar lejos de su familia ya que vive aislado para no contagiar a sus seres queridos.

“No es fácil estar aislado, lejos de tu familia, ser un apestoso, porque lamentablemente la población te tilda de apestoso, como un leproso, como si fueras a contagiar con solo mirar”, relató con la voz quebrada.

"La gente está alarmada y piensan que con mirarte a 20 metros te contagias. No señores. Si nosotros tomamos todas las medidas de precaución, si nos quedamos en casa, si usamos guantes y mascarillas y nos lavamos las manos, si tomamos todas las medidas sanitarias, no te vas a contagiar. El coronavirus no distingue clases sociales, ni credo, ni religión; le da al hombre más rico como al más pobre”, prosiguió.

Asimismo, Espinoza manifestó que se contagió al recorrer los hospitales de la zona Lima Este.

“En mi trabajo de representación he visitado todos los hospitales de Lima Este, ahí me he contagiado, hace 15 días sentí el primer malestar, expresó.

VIDEO: Congresista Arón Espinoza de Podemos Perú se quiebra desde su cuarentena

Congresista Arón Espinoza de Podemos Perú se quiebra desde su cuarentena