Congresista reparte vino con su imagen y el logo del Congreso

Con motivo de Navidad, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi decidió repartir un vino cuya etiqueta tenía una foto suya, mientras que en la caja aparecía su nombre y el logo del Congreso de la República.

Así lo informó el periodista Martín Hidalgo a través de su cuenta de X. Además, en la parte inferior de la caja se puede apreciar el nombre del parlamentario con la frase "gracias por tu amistad".

Para esta #Navidad, a los congresistas se le ocurrió regalar tragos con su rostro y usando el logo de la institución. El caso de Jorge Flores Ancachi. pic.twitter.com/MKDc6rYT5C — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) December 24, 2024

El parlamentario aún no ha respondido por la bebida alcohólica con su imagen y nombre. No obstante, no es la primera vez que el representante por Puno está inmerso en polémica.

Flores Ancachi ha sido denunciado por la Fiscalía de la Nación por el presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho congresal. Esta medida se tomó luego de que se revelara un audio en el que se escucha al legislador conversando con sus trabajadores sobre 'mochar' sus sueldos.

"Los hechos están referidos a que dicho parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió durante el periodo 2022-2023, a fin de que le entreguen sumas de dinero procedentes de sus haberes", indicó la Fiscalía en un comunicado.

