El congresista Rennán Espinoza identificó como Jorge Suárez al supuesto funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros que, en octubre del año pasado, le ofreció una vacuna contra el COVID-19.

A través de un oficio dirigido a Otto Guibovich, presidente de la Comisión multipartidaria que investiga el favorecimiento en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, Espinoza precisó que el supuesto representante de la PCM le manifestó que “un grupo de seleccionados” podía acceder a la vacuna.

“No le presté interés porque me pareció muy extraño y hasta falso que alguien pueda ofrecer una vacuna contra el COVID-19 cuando en esa fecha ningún país del mundo tenía vacuna alguna sino que se encontraban todas en proceso de estudio y análisis clínico”, manifestó.

El parlamentario no agrupado refirió que recibió una segunda llamada muy breve en la cual él dejó claro que no tenía interés en la propuesta.

“Me pareció una estafa en medio de una pandemia más que un hecho real, no lo acepté y no me interesó”, refirió en el documento.

Allí, además, Espinoza reitera su interpretación de que lo ocurrido habría respondido a un plan orquestado por el expresidente Martín Vizcarra para vacunar a congresistas, altos funcionarios y otras personalidades a cambio de apoyo político.





En la carta, a la que tuvo acceso Perú21, Espinosa proporciona el nombre del supuesto funcionario a la comisión sugiriendo que sea ésta la que solicite por medios formales la identificación plena a la Presidencia del Consejo de Ministros para que la tenga como un elemento indiciario en la investigación. “No me vacuné ni fui parte de algún ensayo clínico”, reiteró.

