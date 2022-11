El congresista Raúl Huamán (Fuerza Popular) se pronunció sobre la reunión que mantuvo con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, donde acordaron trabajar en proyecto en favor de diversas regiones.

El parlamentario fujimorista aseveró que él está en la libertad de reunirse con funcionarios del Ejecutivo, sin rendirle cuenta a su bancada. No obstante, aclaró que no fue a negociar nada con el primer ministro y que nadie del Gsobierno lo convocó.

“Tengo libertad de independencia para poder, dentro de mis facultades y libertades políticas, de poder hacer gestiones. En algún momento informaré, pero creo que no somos niñitos para estar pidiendo permiso. Asumo mi responsabilidad, yo no fui a negociar absolutamente nada” subrayó en entrevista con Canal N.

“Yo no estoy saliéndome de los cánones legales de lo que significa lealtad y trabajar por los departamentos a los que yo quiero: Ica y Ayacucho. Se dan casualidades de que otros cambian de parecer, pero yo no he ido a hacer ningún tipo de negocio (…) a mí nadie me llamó”, agregó.

En la misma línea, Huamán insistió en que la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no es “una cantina” donde puede entrar cuando quiera, por lo que aclaró que hizo las gestiones pertinente para mantener la reunión.

Cabe recordar, que Raúl Huamán, junto a su colega de bancada Jeny López, se reunieron con Aníbal Torres para gestionar la apertura de una ofician de Agro Rural en Ucayali, con el propósito de incrementar el apoyo a los productores agropecuarios.