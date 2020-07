El congresista Jhosept Amado Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso) ofreció esta tarde públicas disculpas por haberle mentado la madre al presidente Martín Vizcarra. Fue durante la sesión del Pleno del Congreso y solo después de que se difundiera su identidad.

“Pido disculpas públicas al presidente, a mi partido APP y a ustedes mis colegas congresistas, al pueblo peruano y a quienes se sintieron aludidos u ofendidos”, aseveró Pérez Mimbela.

Asimismo, dijo que se pone “a disposición de la Comisión de Ética del Congreso” que, informó, ya le ofició para que formule sus descargos.

En su intervención, Pérez Mimbela explicó las circunstancias en que ocurrieron sus declaraciones.

“El pasado 5 de julio, en sesión virtual, de forma involuntaria emití una frase desafortunada y lamentable. Debo manifestar que dicha expresión se filtró cuando no estaba en el uso de la palabra y en compañía de mi equipo de trabajo y sin percatarme de que tenía abierto el micrófono solté la desafortunada frase”, dijo a modo de justificación.

“Quiero aclarar que nunca tuve la mínima intención de ofender a nadie, mucho menos a la investidura de nuestro presidente por quien guardo un profundo respeto a pesar de mis fuertes discrepancias con su política de gobierno, con el país, y con mi región Áncash que se ve amenazada con la emisión de dos decretos supremos que promueven la explotación petrolera sin la autorización social del pueblo ancashino”, acotó.

Como se recuerda, Pérez Mimbela, representante de la región Áncash por APP, fue identificado como el legislador que habría insultado al presidente Martín Vizcarra durante el Pleno extraordinario del pasado domingo 5 de julio según un informe de la Mesa Directiva que fue remitido al presidente de la Comisión de Ética, César Gonzáles (Somos Perú).

De acuerdo a dicho documento, fue Pérez Mimbela el congresista que tuvo abierto el micrófono en el momento en que se lanzaron frases ofensivas contra el mandatario en momentos que se sustentaba en el Pleno el texto sustitutorio para la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad ya se c*** ese c******dre”, fue lo que se oyó en dicha ocasión.

El 7 de julio pasado, Perú21 se comunicó con Pérez Mimbela sobre el tema. “Yo no he sido, eso se lo aclaro. Yo no me expreso de esa forma porque es el presidente y le tengo respeto”, aseveró en aquella oportunidad.

Mañana sábado 1 de agosto, la Comisión de Ética analizará el caso en sesión extraordinaria que se iniciará a las 10 de la mañana.

