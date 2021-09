“Mantener a Guido Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros es menospreciar a las mujeres del país”, aseguró la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien conversó con este diario para alzar su voz luego de que el militante de Perú Libre le enviara una carta notarial para que se rectifique por la denuncia de agresión verbal, que formuló en su contra semanas atrás.

En el documento recibido por Chirinos el 8 de setiembre, el premier le advierte: “Le exijo que en el plazo de 72 horas rectifique su conducta antiética e ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije [...]. Si usted persiste en su afirmación falsa, en defensa de la verdad y de mi honor me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada”.

Ante ello, la legisladora reafirmó que no tiene miedo, y mantendrá su denuncia hasta que el caso reciba el tratamiento debido, e hizo un llamado al presidente Pedro Castillo para que tome medidas.

“Yo no tengo miedo y yo no voy a retroceder nunca, aunque parece que (Bellido) se aferra a un cargo que le queda demasiado grande, desde el defensor del Pueblo hasta diversos colectivos han puesto en evidencia su misoginia. Su presencia en el gabinete es insostenible y el presidente debe evaluarlo, porque mantenerlo en el cargo es menospreciar a todas las mujeres. Estamos esperando su palabra de maestro”, expresó a Perú21.

Dijo que esta lucha no se trata solo de ella. “Las mujeres en general no están luchando por mí, sino por todas nosotras y yo no soy ninguna víctima de Bellido, todas somos víctimas de su misoginia”, aseveró.

Agregó que colaborará con las investigaciones que se realicen en la Comisión de Ética, e invocó a los congresistas que estuvieron presentes durante la agresión, José Jerí (SP-PM), Enrique Wong (PP) y Jaime Quito (PL) a brindar su testimonio. “Solo pido que se comporten como seres humanos y digan la verdad”, manifestó.

COMISIÓN DE LA MUJER

Mientras la opinión pública en general le ha pedido al jefe de Estado que medite la permanencia de Bellido al mando de la PCM, este asistió ayer a la sesión virtual de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso por el caso de Patricia Chirinos.

Durante las intervenciones parlamentarias, Milagros Jáuregui (RP), Noemi Herrera (RP), Rosangella Barbarán (FP), Ruth Luque (JP) y Pedro Martínez (congresista de AP que no pertenece a la comisión) pidieron que el tema sea visto con prioridad en la Comisión de Ética, y exigieron al premier que ofrezca disculpas y dé un paso al costado.

“La normalización de la agresión verbal luego termina en una comisaría, en el silencio ante una violación. ¿Cómo va a mandar una carta notarial? Si no es capaz de resolver una agresión en una comisión, y por el contrario, amedrenta, ¿qué va a pasar con el resto de mujeres fuera y dentro del Congreso?”, refirió Barbarán.

Lejos de reconocer los hechos y disculparse, Bellido se limitó a indicar que esperará a que el caso sea visto en Ética y que se desiste de cualquier acción legal contra Chirinos.

“Ella puede denunciar la agresión”

Análisis de Eliana Revollar//Adjunta por los Derechos de la Mujer de la Defensoría.

Eliana Revollar sobre carta notarial de Bellido a Chirinos: “Es una forma de desacreditar la denuncia”

Mandar una carta notarial a una víctima de violencia es una forma de desacreditar la denuncia y desmerecer la credibilidad y la fiabilidad de la palabra de la víctima. El premier ha desistido de hacer uso de una acción legal, pero eso no funciona así. Tuve la comunicación con la congresista y le explicamos que ella puede denunciar la violencia psicológica, la agresión verbal, para que un juez de familia investigue el tema. En el transcurso del tiempo puede alegar acoso político y solicitar medidas de protección. La agresión verbal es una violencia psicológica que puede ocurrir con cualquier mujer, que tiene una connotación sexista como en este caso: “Solo hace falta que te violen” o “anda, cásate”. Las denuncias son absolutamente necesarias para que la víctima pueda seguir el proceso sin ser agredida ni hostigada por la persona a la que ha denunciado por agresión. Hace bien la Comisión de Ética en hacer las investigaciones, pero hace falta ir por el sistema especializado de justicia.

TENGA EN CUENTA

“ La actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento ”, dijo Chirinos.

”, dijo Chirinos. El abogado de Bellido es Raúl Noblecilla, también defensor del fundador de PL, Vladimir Cerrón, y contratado en el despacho congresal de Guillermo Bermejo.

En entrevista con Sudaca.pe, la ministra Anahí Durand evitó chocar con Bellido y dijo no haber leído sus antiguos posts de Facebook.

