Congresista Patricia Chirinos deja la bancada de Avanza País en diciembre

La congresista Patricia Chirinos renunció el partido político Avanza País en septiembre pasado debido, según dijo entonces, a discrepancias con una serie de nombramientos dentro de la agrupación política.

En dicha ocasión, a través de una carta dirigida al presidente de la organización Aldo Borrero, la parlamentaria sostuvo que su renuncia tenía el carácter de irrevocable y que obedecía a las "discrepancias en torno a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberíamos seguir como organización política".

Hoy, la parlamentaria informó que su alejamiento de la bancada de Avanza País, donde se mantuvo tras formalizar su renuncia, se concretará a mediados de diciembre, al término de esta legislatura.

"Yo ya conversé con mis colegas, les dije la fecha, que me voy a ir. No puedo dejar las cosas abandonadas y compromisos con la población, ya todos mis colegas saben que me voy a retirar, nunca les he mentido", sostuvo la legisladora.

Recordó que integra la Comisión de Presupuesto por lo que continuará con sus actividades en representación de Avanza País en dicho grupo de trabajo hasta el término de la legislatura.

De otro lado, indicó que tiene cuatro propuestas para integrar otras agrupaciones políticas. "Estoy analizando, me han ofrecido como invitada que es la única forma que se podría utilizar", informó.

Con esta decisión, Avanza País verá reducido el número de sus integrantes a siete. Sus otros miembros son: Roselli Amuruz, Alejandro Cavero, Diana Gonzales, Adriana Tudela, José Williams, Karol Paredes y Edward Málaga. Estos dos últimos ingresaron al Parlamento, cabe recordar, en representación de Acción Popular y el Partido Morado.

