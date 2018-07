Congresista Paloma Noceda renuncia a Fuerza Popular

Una llega y otra se va. Un día después de la reincorporación de Yeni Vilcatoma al bloque naranja, Paloma Noceda renunció hoy a Fuerza Popula r con una carta que dejó en claro sus desaveniencias con la agrupación que lidera Keiko Fujimori .

"Con gran pesar, cumplo con comunicarles mi decisión de renunciar a la bancada. He estado en desacuerdo con diversas decisiones que ha venido tomando el partido, pero hasta aquí llegué. Aun conociendo las mochilas del partido, aposté por Keiko . Para mi fue un honor ingresar a la política, y he cumplido con mi trabajo con ilusión y empeño. Sin embargo, la forma en la que he visto actuar a algunos colegas, dista de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide respaldar la votación de hoy y continuar con el grupo parlamentario", sostiene la misiva enviada por la legisladora a sus ahora ex compañeros de bancada.

"Me llevo la mejor impresión de la gran mayoría de personas que conforman esta gran bancada. Muchas gracias a las personas que mostraron compañerismo siempre conmigo y que valoraron mi amistad como Gladys Andrade y Mary Melgarejo, también a aquellas personas con gran trayectoria como el Alm. Tubino, Gral Miyashiro, Congresista Alcorta, Luz Salgado", se lee en la carta de Noceda.

En la misma, la parlamentaria, que presidió la Comisión de Educación en la legislatura pasada menciona también a otros de sus colegas como "Rosa Bartra, Karina Beteta, Miki Torres" y hace una mención especial de Segundo Tapia. " Me va a dar gusto verte sentado en ese sillón", dice en alusión a su eventual elección como tercer vicepresidente del Legislativo.

En la carta, a la que tuvo acceso Perú21 , Paloma Noceda advierte que "el pais se está destruyendo" y cuestiona que Fuerza Popular haya perdido "la gran oportunidad de cambiar el rostro al fujimorismo. Quedan 3 años, espero logren hacer algo al respecto".

Asimismo, dirigiéndose a Keiko Fujimori, Noceda le recomienda "que valore a cada persona que integra esta bancada".

"No he visto nunca que los amiguismos e intrigas funcionen bien en ninguna institución. Y no hace bien a la institucionalidad del partido el alejamiento del líder respecto de sus congresistas, todos tenemos mucho que decir, y no en esas reuniones de bancada, que poco sirven para que la gente exprese lo que piensa", concluye.