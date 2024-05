Una semana más y la propuesta que busca impedir que sentenciados por asesinato y otros delitos graves postulen a cargos de elección popular seguirá durmiendo en su cuarto intermedio y sin que la Comisión de Constitución mueva un dedo para reactivarla. Por ello, el debate de esta iniciativa, paralizada desde diciembre último, no ha sido priorizado en las tres sesiones del Pleno del Congreso de esta semana.

Han pasado nueve días desde que el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, aclaró que su Mesa Directiva no tiene en la agenda del orden del día esta propuesta y que su llegada depende del grupo de trabajo que preside Martha Moyano, de Fuerza Popular, quien al parecer no tiene la menor intención de agendar el tema en su comisión.

EN MANOS DE MOYANO

El proyecto descansa largos meses en el grupo que tiene a su cargo y por la inacción mostrada por la fujimorista podría seguir ahí algún tiempo más.

“Depende de la presidenta (Moyano) que el tema se agende en la comisión”, sostiene Lady Camones, congresista de Alianza para el Progreso (APP) e integrante de Constitución. “Se ha solicitado su priorización, pero la comisión aún no suelta el dictamen. Depende de su presidenta”, señala a este diario la apepista, aclarando que la agenda de las comisiones la elaboran sus presidentes.

Para Eduardo Salhuana, también integrante de ese grupo de trabajo, no hay voluntad política para sacar adelante esta propuesta. “El tema sigue ahí, en Constitución, no se ha tomado ninguna decisión, esta depende básicamente de la presidencia. Sé que varios congresistas han pedido en sesiones anteriores retomar el caso, y les han respondido que ya la verán en agenda, pero pareciera que no hay voluntad política para el tema”, contó a Perú21 el vocero de la bancada apepista.

Pese a que está solo en sus manos la continuidad de esta propuesta, a inicios de este mes cuando se le preguntó por qué el tema no regresó al Pleno, Moyano responsabilizó al presidente del Congreso de no priorizar el debate en el Hemiciclo, el que se había iniciado en diciembre de 2023 tras aprobarse su dictamen.

Fue la propia Moyano en plena discusión de esta iniciativa en el Pleno que solicitó a la Mesa Directiva un cuarto intermedio en busca de consensuar un mejor texto del proyecto. La fujimorista le debe una explicación a los peruanos sobre la incierta situación de esta importante propuesta.

