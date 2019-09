El congresista Miguel Castro, ex Fuerza Popular y actualmente integrante de Alianza para el Progreso, habría incumplido con la semana de representación que le correspondía en el mes de junio, así lo reveló un informe realizado por el programa Punto Final.

Según se muestra en el reportaje, Castro presentó un informe dando cuenta las actividades que presuntamente cumplió durante una semana de junio pasado en Amazonas, la región que representa en el Parlamento. Sin embargo, de esos cinco días programados, solo estuvo tres realizando funciones congresales.

Según imágenes a las que accedió el programa periodístico, los dos días en los que el legislador no se encontraba en la región que lo eligió, fue captado asistiendo a un gimnasio del distrito de Surco, en Lima.

Los escandaloso de este caso es que pese a no encontrarse en Amazonas durante los días previstos para sus labores, el parlamentario cobró el monto total de los viáticos. Al ser consultado al respecto, el congresista comentó que no recordaba bien las fechas de estas actividad, pero- tras la insistencia- reconoció que viajó recién el 26 de junio a su región.

"El hecho que sea congresista no significa decir que me tenga que, claro, pero primero es lo primero, pero es que no adelantemos hechos. No necesariamente ese día yo haya hecho mi plan de día irme al gimnasio a las 10:30 de la mañana. No suelo ir a esa hora, suelo ir a las 5:30 de la mañana. Y si por alguna situación fui a esa hora, pero no quiere decir que yo haya dejado de hacer actividades ese día”, señaló.

Ante los cuestionamientos por este caso, el 5 de setiembre, Castro presentó un oficio al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, informando que recién el 26 de junio y no el 23- como correspondía- viajó a su región. En este documento anotó “en caso dicha situación vulnere alguna norma administrativa relacionada a gastos de representación, se proceda como corresponde”.