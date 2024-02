La congresista fujimorista Martha Moyano negó que haya sostenido reuniones secretas con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, tal como lo reveló Jaime Villanueva, exasesor de Benavides quien evitó un mandato de prisión preventiva al acogerse a la colaboración eficaz, en su declaración ante el Ministerio Público.

“Ninguna reunión que tuve fue secreta, fue dentro de instituciones, a diferencia de reuniones que sostenían con Gorriti en su casa para fines de persecución política a mi partido. ¡Punto! Las verdades a medias no son verdades, solo aquellas que se convierten en hechos”, manifestó Moyano a través de su cuenta de X.

En efecto, según el testimonio de Villanueva, Moyano habría sostenido las reuniones con Benavides en la propia sede de la Fiscalía, pero solicitó ingresar de manera secreta a través de un ascensor privado.

¿Fueron registradas las visitas de Moyano?, se le consultó a Villanueva. Ante lo cual respondió que “no fueron registradas, la congresista me llamaba a mi, ella o sus asesores, que eran dos, uno se llamaba Martín y el otro se apellidaba Alva, entonces ella me decía ‘quiero ir a hablar con la fiscal, y yo le decía a Patricia, y Patricia me decía ‘dile que venga a tal hora’ y yo le decía ‘Martha, vente a tal hora’”.

Villanueva explica que la congresista Moyano le decía “‘fíjate que no me registren’, ella ingresaba en su auto, un auto negro, por el sótano y subía por el ascensor privado por donde sube la fiscal de la Nación, y se dirigía a la Sala de Embajadores donde era la reunión, las tres veces que vino eso fue así”.

El exasesor de la fiscal Patricia Benavides también manifestó a la Fiscalía que la congresista Moyano solicitó el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

“En el contexto de que José Domingo Pérez algo hizo contra Keiko Fujimori, creo que le abrió investigación por algo, no recuerdo qué fue, y Moyano volvió a venir y le pidió. Era la época que José Domingo estaba postulando para ser juez, y Moyano le pidió que lo saque del equipo Lava jato, y que saque a Rafael Vela. Entonces Patricia le dijo que José Domingo estaba postulando para ser juez y mejor esperábamos que se vaya por sus propios méritos, y cuando salía Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Vela y José Domingo salgan de ese equipo”, dijo Villanueva en su declaración fiscal.

