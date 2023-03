Tras la denuncia periodística sobre el presunto uso indebido de un helicóptero de la Fuerza Aérea por parte del hijo de la congresista Maricruz Zeta y de su enamorada, quien se fotografió posando dentro de la aeronave en medio de las operaciones de ayuda a los damnificados por las lluvias en Piura, la parlamentaria de Fuerza Popular justificó la situación.

En declaraciones a Perú21, la parlamentaria sostuvo que se trasladaba a la zona de Huancabamba para llevar ayuda en el marco de la Semana de Representación acompañada por un grupo de jóvenes voluntarios entre quienes se encontraba su hijo.

Precisó que debido a las lluvias torrenciales se desprendieron rocas del cerro por lo que ella y su equipo conformado en total por siete personas se vio imposibilitado de avanzar en la carretera.

“Llamé al comandante de la FAP y le pregunté: ‘¿qué podemos hacer porque tengo actividades en Piura? y si venía algún vuelo a Huancabamba. Él me dijo que no había un vuelo pero sí que se llevaría a Sondorillo dos toneladas de calamina...”, reseñó.

Agregó que desconoce si su hijo y la joven Karen Albán Flores, que se fotografió posando al interior del helicóptero que finalmente los trasladó a Piura, son enamorados.

“Ha ido un grupo de jóvenes que van a apoyar, mi hijo es profesional, economista. (...) Yo tengo una gran responsabilidad con un grupo de jóvenes voluntarios a través de mi familia que está involucrada desde el año 2017 en actividades de ayuda”, refirió.

Cuestionada sobre lo inoportuno que habría sido que la joven Karen Albán se tome fotografías y las publique en su cuenta de Instagram dentro del helicóptero, Zeta lo justificó.

“Yo no le he visto, los jóvenes se toman fotos, no lo veo mal, ellos vienen contentos de que han servido a muchos niños, eso es cuando han regresado. Yo también, contenta por la emoción, me puedo tomar una foto. (...) Me da gusto ver que son jóvenes humanitarios, no es una falta que una joven se tome una foto, no es que vayan a modelar, han ido a cumplir su actividad”, insistió.

Sobre un eventual proceso en su contra en la Comisión de Ética Parlamentaria por esta situación, la congresista minimizó esa posibilidad. “¿Si me llevan por tomarme una foto a Ética? No creo que me lleven, ya mucho me molesta que porque te tomas una foto... uno tiene que tomarse una foto porque se emociona de ayudar a su pueblo. ¿Por qué los dejamos de lado a los jóvenes? ¿ Por qué no les damos oportunidades? Mi bancada conoce mi trayectoria, no tengo por qué temer, mi bancada conoce mi labor social”, declaró.

Por su parte, la joven Karen Albán trasladó a modo privado su cuenta de Instagram en la que publicó sus fotografías en un helicóptero de la FAP en la región Piura.