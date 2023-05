María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se mostró satisfecha con la votación en el Pleno del Congreso que declara persona no grata a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México por las constantes injerencias en asuntos internos de nuestro país.

¿Está satisfecha con el resultado de la votación?

Estamos satisfechos, el lunes se debatió y aprobó esta declaratoria, y hoy en un largo debate se aprobó por mayoría. Se cumplió con lo que se debía de hacer, tenemos que hacer respetar a nuestro país. Este Congreso tiene la obligación de exigir que respeten al Perú. No tenemos que seguir aguantando ese tipo de declaraciones indignantes de Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dice que es un orgullo que lo declaren así.

Estoy segura de que él ha estado conectado el lunes mirando lo que sucedía en el Congreso, por lo tanto, de todas maneras le interesaba. No creo que solo le haya hecho cosquillas que lo hayamos declarado persona non grata, así que ha sido una decisión exitosa de este Congreso. Creo que es un gran gesto y ya sabe (AMLO) que de aquí en adelante nos tiene que respetar. La presidenta Boluarte asumió de forma constitucional luego de que Pedro Castillo haya dado el golpe de Estado. Encima, se atreve a decir que no nos cederá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que este es un Congreso corrupto. Hay razones más que suficientes para declararlo persona no grata.

¿Ha pensado en ser no agrupada?, 12 de 14 parlamentarios de su bancada son sindicados como ‘Los Niños’.

Yo no soy Maricarmen Gonzales, soy Maricarmen Alva y mi familia es la que ha fundado Acción Popular. Entonces, para mí esto es algo muy lamentable. Te puedo decir que hace tiempo no hay reuniones de bancada, no hay dirigencia, no somos una bancada organizada como la de Fuerza Popular o APP. Siempre hemos tenido libertad de votar y sí es una situación incómoda para mí, pero creo que no puedo dejar la casa, no puedo abandonar el barco ni a la bancada. Es un tema complicado.

Se viene la elección de la Mesa Directiva, algunos piensan que debería ser controlada por la derecha, pero la izquierda tiene votos importantes. ¿Ya se sabe qué camino seguirán?

Eso no se sabe hasta 15 días antes de la elección, momento donde se ven las propuestas y conversaciones entre qué lista podría tener mayor consenso. Eso se dará en julio y de aquí a julio pueden pasar muchas cosas. También pensaron que íbamos a perder la Mesa el año pasado. La coyuntura ha cambiado y creo que evidentemente la Mesa Directiva debería de ser más amplia, para mí debería tener todas las sangres, todas las fuerzas políticas representadas.

TENGA EN CUENTA QUE

-La Moción aprobada rechazó “inaceptables declaraciones” de Andrés Manuel López Obrador por considerarlas una nueva violación al principio de no injerencia.

-Presidente del Congreso, José Williams señaló que “el mensaje es claro, no permitiremos intromisiones en asuntos internos del Perú”.

-Votación: 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones.