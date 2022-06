El congresista Luis Kamiche (Perú Democrático) perdió la voz tras padecer un agresivo cáncer a la garganta. Pese a ello, seguirá cumpliendo con sus funciones parlamentarias.

Según informó ‘Cuarto Poder’, el representante por la región La Libertad, se encontraba con licencia de salud y solo puede comunicarse a través de un dispositivo electrónico.

Kamiche narró que tras dar positivo al COVID-19 en enero del 2022, descubrió que sufría de cáncer, tras sentir que le faltaba el aire pese a que no realizaba mucho esfuerzo físico.

“A mí me faltaba la respiración y no entendía el porqué, caminaba una cuadra y me echaba como si hubiera corrido 10 y me decían que era estrés”, relató.

Por ello, se sometió a una cirugía donde le extirparon un tumor que impedía el paso del aire a los pulmones. Pese a ello, perdió el 95% de sus cuerdas vocales y la laringe.

El legislador, de 58 años, reveló que no fuma y que toda su vida practicó deporte. Tras perder la voz, tuvo que empezar a utilizar una laringe electrónica a batería cuyo costo asciende a 6 mil soles.

Kamiche ha recibido el respaldo de diversos personajes, entre ellos el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pese a que fue uno de los primeros en renunciar a la bancada oficialista.

“Mi solidaridad con el congresista Luis Kamiche por la pérdida de su voz en la lucha contra el cáncer. Su perseverancia y fuerza para rehabilitarse es un ejemplo para todos”, escribió Cerrón Rojas en Twitter.

Cabe indicar que tras reincorporarse a sus funciones, el parlamentario aseguró que trabajará desde el Congreso por las personas que sufren de esa enfermedad.

Cuarto Poder: la lucha del congresista Luis Kamiche

