El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu salió a defender a su colega de bancada, Hernando Guerra García, por haber participado de una reunión de trabajo desde la playa. Sostuvo que no se le puede juzgar.

Durante una sesión de la Comisión de Ética, el parlamentario fujimorista reveló que él también ha hecho lo mismo desde España, cuando visitaba a sus familiares.

“Nos estamos pasando un poco en juzgar o pretender juzgar a Guerra García. La semana pasada que estuvimos en ‘Plenos’, yo me encontraba en Madrid, siguiendo y trabajando gracias a la movilidad que tenemos del trabajo remoto”, detalló.

“Con los 36 grados que hacen en Madrid, en el condominio donde yo vivo hay piscina y yo también me he metido un ‘piscinazo’ y he subido tan fresco a trabajar. El que esté en la playa o no, es indiferente”, enfatizó.

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu defendió a Nano Guerra por participar en sesión desde la playa.

Agregó que “si el señor Guerra García quiso estar con su familia y trabajar al mismo tiempo, es una forma de conciliar la vida laboral y familiar. ¿Qué hacemos?, ¿Que el señor no esté con su familia? “. expresó.

Tras indicar que su familia se encuentra en España, expresó “¿Yo tampoco puedo conciliar mi vida familiar con la laboral?”. “Debemos centrarnos en las cosas importantes y el señor Guerra García no para de trabajar”.

“No sé qué pretendemos con este tipo de denuncias. yo creo que deberíamos pasar a temas más importantes y esto deberíamos desecharlo para avanzar”, consideró el legislador de Fuerza Popular.

