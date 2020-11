Inaudito. La congresista Leslye Lazo (Acción Popular) aclaró que no conforma la segunda lista candidata a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Tan solo minutos antes su colega José Vega (UPP), había presentado un documento que la colocaba como integrante de la lista encabezada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú)

Sin embargo, la legisladora indicó que ella no firmó nada al respecto y su nombre habría sido mal utilizado.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad”, aclaró Lazo en su cuenta de Twitter.

Tal como se observa, en la lista presentada por Vega, no aparece la firma de la legisladora de Acción Popular.

De esta forma, esta segunda lista quedaría invalidada, con lo cual solo quedaría en carrera la encabezada por Francisco Sagasti.

Lista encabezada por María Teresa Cabrera, de Podemos Perú. (Documento)

