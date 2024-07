La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino , sufrió una aparatosa caída cuando transitaba por el interior del hemiciclo durante una sesión de la Comisión Permanente. El hecho fue atribuido a que andaba distraída con su smartphone.

Como se aprecia en las imágenes captadas por los medios de prensa que cubren las diferentes comisiones del Congreso, la parlamentaria caminaba por un costado del hemiciclo en dirección a su escaño mientras revisaba la pantalla de su celular.

En un determinado punto, al parecer, no se percató de unos escalones y acabó en el suelo.

La congresista Kelly Portalatino sufrió este jueves una aparatosa caída cuando tropezó con un escalón en el hemiciclo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/zjiII3BKcS — Canal N (@canalN_) July 18, 2024

Inmediatamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, y un trabajador acudieron rápidamente en su ayuda, aunque no sufrió heridas graves.

“Uno está con el celular y se distrae, es parte de la vida cotidiana. Somos terrenales, nos accidentamos. Ha sido un descuido, debo asumir la responsabilidad. [Está] todo bien”, dijo posteriormente entre risas.





AUDIOS AMOROSOS

Como se sabe, la congresista de Perú Libre dio de qué hablar debido a una serie de audios en los que el dueño de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, le expresa su amor en un evidente estado de ebriedad.

Los audios, que demostrarían acoso por parte de Cerrón y otro hombre, serían del año 2022, de acuerdo con Búnker, medio que los difundió.

Al inicio se escucha a un hombre que se identifica como “viceministro de Hidrocarburos”, quien aparentemente sería Rafael Reyes. “Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”, se le escucha decir.

Al ser consultada por la prensa, la legisladora de izquierda no solo defendió el trato recibido por Cerrón, sino que aseguró sentirse “halagada”.

“Yo me siento halagada, que una persona culta, una persona líder de un partido político, y también catalogado de izquierda socialista internacional, tenga algunas situaciones que le agraden. Cualquier mujer se sentiría halagada. En ese sentido, no podemos estigmatizar a la mujer, no podemos discriminar a las mujeres”, señaló.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO