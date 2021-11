El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams, denunció presuntas irregularidades en los ascensos de capitanes para el grado de mayor en la Policía Nacional.

La tarde de ayer, durante una sesión de su grupo de trabajo, alertó que la Junta Revisora de la Policía aceptó una queja para no considerar como puntaje adicional -para ascender de capitán a mayor- una maestría en Gestión Pública para los oficiales que hayan llevado ese postgrado, sin embargo, solo se le descontó a un grupo.

Para el legislador de Avanza País, es sospechoso que se haya buscado beneficiar a un grupo de oficiales que llevaron esa maestría, pero no a todos los que tenían dicha especialización. “Estos oficiales que han hecho esta maestría no tienen derecho a acceder por los puntos a su favor, por eso hago la queja (...) también hay un diplomado de Tributación, el cual ha sido valido para un grupo de oficiales que ya lo tenían, ya lo tenían o ya lo disponían, pero para otro grupo que vino después no le ha sido válido”, cuestionó.

Al respecto, el comandante general de la Policía, Javier Santos Gallardo Mendoza, sostuvo que no contaba con la información exacta sobre el caso. Adicionalmente, explicó que la ley establece que, para el puntaje por maestría, este tiene que ser sobre la especialidad de los oficiales.

“Hay maestrías que son transversales, entonces, hay como le digo que sirven para todas las especialidades como la de Gestión Pública, por ejemplo”, alegó tras comprometerse a traer información detallada sobre los ascensos para el grado de coronel.

Como fue público, la Comisión de Defensa del Congreso acordó citar para este viernes 19 al ministro del Interior, Avelino Guillén, y al director de la Policía Nacional, Javier Gallardo Mendoza, para informar sobre el proceso de ascenso en la PNP.