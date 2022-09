El congresista José Cueto (Renovación Popular) consideró que su colega de bancada Gladys Echaíz debería ser la próxima presidenta del Parlmento, luego de que el último lunes Lady Camones (Alianza para el Progreso) fuera censurada de este cargo por el Pleno.

El legislador explicó que desde antes de la última elección de la Mesa Directiva, él siempre se ha mostrado a favor de que la exfiscal de la Nación sea quien presida este poder del Estado.

“A mí siempre me ha gustado y siempre lo he dicho públicamente que la doctora Echaíz debería ser la presidenta del Congreso, desde mucho antes de la última elección que tuvimos, pero pasa por ella y pasa porque se tenga el consenso. A mí personalmente me gustaría”, declaró en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Cueto Aservi señaló que lo difícil va a ser llegar a un consenso para la elección de uno presidente de la Mesa Directiva, pues dijo que APP no estaría dispuesto a apoyar al bloque de oposición tras la censura a Camones Soriano.

“El tema es lograr el consenso que alguna de las bancadas que se han visto afectadas, básicamente APP, piense nuevamente y esperemos que apoye porque he escuchado por ahí que no apoyarían a nadie del bloque (de oposición) porque se sienten traicionados. Espero que no sea así”, puntualizó.

En otro momento, el legislador de Renovación Popular se mostró confiado en que se va a aprobar la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien fue interpelado el último lunes.

“(¿Se va a censurar al ministro de Transportes?) Yo creo que sí. Hemos hecho un pequeño calculo de los votos y sí tenemos los votos para poder censurarlo. Hay un consenso, inclusive de algunas bancadas del frente, que han manifestado su desacuerdo con todo lo que está pasando y con todas las pruebas que hay para que la misma Fiscalía lo haya incorporado dentro de esta bancada criminal”, sostuvo.

Declaraciones de Lady Camones