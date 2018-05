Congresista Jorge Castro renunciará al Frente Amplio 

El congresista Jorge Castro anunció este martes que renunciará a la bancada del Frente Amplio en el plazo de una semana debido a que se siente "incómodo" desde hace algunos meses con los lineamientos de la agrupación política.

Todo empezó hace cinco meses —según consigna Andina— cuando el Frente Amplio decidió retirarlo "sin justificación" de la Comisión Lava Jato , en diciembre de 2017, grupo en el que ejercía la función de vicepresidente. Entonces evaluó su salida.

“Son incómodos tantos problemas que hay, incluso desde el punto de vista ideológico: no hacemos política, no analizamos los eventos, no tomamos adecuadas decisiones, tampoco tenemos apoyo de ninguna naturaleza y más estamos en discusiones de carácter estéril”, dijo.

TRABAJADORA CONDENADA POR TERRORISMO



En comunicación con RPP, el congresista de izquierda también dijo sentirse "muy incómodo" por lo que pasó con su colega María Elena Foronda , quien tenía trabajando con ella a Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Otras de las quejas fue que deban salir frecuentemente a los medios con el fin de justificar o defender acciones “desproporcionadas en las que incurre sus colegas de bancada”.

Jorge Castro también ventiló una infidencia de cuando el vocero Marco Arana le pidió que "baje el perfil" y criticó que cuente con asesores sin experiencia y no calificados.