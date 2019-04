DiezmoAudios: Congresista Jorge Castro involucrado en cobro de diezmos a sus trabajadores [VIDEO]

Hace unos días, trabajadores del Congreso se reunieron con Perú21 para hacer una grave denuncia. Con audios y conversaciones de WhatsApp afirmaban que el congresista Jorge Castro (Concertación parlamentaria) cobraba diezmos a sus trabajadores.

Cansada de los abusos de Castro, Paola Alave, excoordinadora parlamentaria en Tacna, grabó las conversaciones que tuvo con la asesora principal del legislador en Lima. En los audios proporcionados a este diario se escucha que obligaba a sus trabajadores congresales que paguen los servicios de Internet y de agua en su local partidario y oficina privada, ubicado en el departamento de Tacna.

Paola trabajó hasta el 12 abril para Jorge Castro, pero las evidencias quedaron. Los diálogos están registradas en mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas entre la denunciante (Alave) y Ericka Cancino, asesora principal del congresista en Lima.

En los diálogos se puede leer y escuchar que Cancino, por orden de Castro, exigía los mencionados cobros.

En uno de los mensajes de whatsApp se lee que Ericka Cancino le dice a Alave: “Hola Paola, por favor, me depositas lo de la bolsa para realizar los pagos. De los 150 (soles) descuentas lo que prestaste y los 15 (soles) de diarios que has comprado”.

Connversación de WhatsApp entre principal asesora y Paola Alave.

En otro momento de la conversación se lee que ‘Ericka’ le dice a ‘Paola’ que se está recolectando “muy poco para los pagos” y que, por eso, hasta “un sol es necesario”.

El pasado 28 de marzo, Ericka también le escribe a Paola: “Me llevas mañana los S/70.00 del mes de marzo”.

CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

En una conversación telefónica entre ambas, Paola le pregunta a Ericka si Castro sabía que sus trabajadores estaban cumpliendo con los pagos (diezmos). Ella respondió que el parlamentario tacneño sabía que los servicios de agua y luz “lo pagamos con nuestros aportes”.

Conversación entre asesora de Jorge Castro y Paola Alave.

Incluso, Ericka le dijo que le reportaba todos los gastos: “Yo le doy un informe de los aportes. Él sabe cuánto y quiénes estamos aportando (...) Don Jorge decide los gastos. Yo le consulto hasta para gastar un céntimo. Su molestia es porque cree que cuando acabe su periodo legislativo lo van a dejar con la deuda (del agua)”.

¿CON AMENAZAS?

Al parecer, no todos los trabajadores congresales de Tacna y Lima cumplieron con los pagos que Castro había establecido. Por ello, en otro momento del diálogo, Canciano le dice a Alave que el congresista (Castro) le ha dado la “potestad de cortar las cabezas a quienes no cumplan con lo acordado” debido a que sus trabajadores no estaban colaborando.

PROBLEMAS CON EL AGUA

La extrabajadora congresal, Paola Alave, estaba preocupada por los pagos del servicio de agua de la oficina debido a que llegó una tarifa alta uno de los meses y, ello, generó la molestia del legislador.

Alave logró comunicarse con Castro, a través del celular de Canciano, y este le pidió que reclame a la empresa a cargo del servicio del agua y que argumente que se trata de un local partidario y no comercial.

Perú21 se comunicó con Alave el día que dejó de laborar para Castro, señaló que "estos momentos son muy difíciles para mí y mi familia".

HABLA EL CONGRESISTA

​ El congresista Jorge Castro negó que esté cobrando diezmos y exigiendo a sus trabajadores que paguen los servicios básicos de su oficina, ubicada en Tacna. Sin embargo, no puede negar la confianza con su asesora principal, en una comunicación, es la misma Cancino quien le pasa el celular a Castro para conversar con Alave quien se encontraba en Tacna.

El congresista Jorge Castro resaltó la necesidad de mantener contacto con la población. (Foto: Congreso) El congresista Jorge Castro resaltó la necesidad de mantener contacto con la población. (Foto: Congreso)

Reconoció que el servicio de Internet en su local de Tacna “lo pagan ellos de forma voluntaria” debido a que no se necesitaba y que el Congreso no cubre esos gastos.

En cuanto el servicio del agua, Castro dijo que sus trabajadores de Tacna, en diversas ocasiones, sí han pagado la tarifa debido a la distancia. Pero, indicó que después ese gasto era devuelto.

Consultado por el diálogo telefónico entre Paola Alava y Ericka Calcino dijo que no aún no ha escuchado los audios, pero que tomará medidas si detecta irregularidades.

El parlamentario dijo a Perú21 que sus trabajadores, en diversas ocasiones, han realizado actividades en su oficina de Tacna para sus propios fondos. “Yo no me meto en las administraciones que ellos puedan tener. Esa plata no era para mí sino para ellos mismos. Las denuncias son falsas”.