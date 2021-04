En el marco de una extensa exposición, el congresista Jim Ali Mamani, delegado de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud y Relaciones Exteriores Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso Vacunagate, ratificó que todos ellos incurrieron en una serie de infracciones constitucionales al acceder en forma irregular a la inmunización contra el COVID-19.

Durante la sustentación de su informe, el legislador precisó que Vizcarra Incurrió en seis infracciones constitucionales a lo que se suma que era el funcionario de mayor rango en la nación que aprovechó indebidamente el cargo para beneficio propio.

Añadió que el exmandatario le ha mentido reiteradamente al país al sostener que fue voluntario de la fase experimental del proceso de vacunación, un hecho que, sostuvo, ha quedado debidamente desvirtuado. Asimismo, acotó que su vacunación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y no en las dos sedes acreditadas para llevar a cabo las inmunizaciones lo que evidenciaría un afán de ocultamiento.

Igualmente, manifestó que Vizcarra tuvo conocimiento de que no se trataba de un placebo, como lo ha sostenido públicamente, pues en ese caso no habría solicitado la inmunización para su esposa y hermano poniéndolos en peligro.

Debido a ello, dijo, amerita la mayor sanción de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

Mamani, finalmente, subrayó que la sanción es política y responde a un juicio político, no penal. “Lo que se busca es evitar que las personas que han hecho mal uso de su poder sean reinvestidos con ese poder. (...) Ha quedado acreditado que Vizcarra ha infringido la Constitución, no respeta el principio de igualdad ante la ley, Como jefe de Estado no garantizó ni facilito el acceso al servicio de salud; es una persona peligrosa y si ejerce poder seguirá haciendo daño al país, a la democracia y a los ciudadanos”, puntualizó.

