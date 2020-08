Tuvo que ser señalado públicamente para, finalmente, dar la cara y asumir su responsabilidad como autor de la mentada de madre al presidente de la República, Martín Vizcarra , en la sesión del Pleno virtual del Congreso del 5 de julio pasado.

El área de grabaciones del Poder Legislativo confirmó que Jhosept Amado Pérez Mimbela, representante del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP) por la región Áncash, fue el protagonista de este vergonzoso episodio.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad, ya se c*** ese c******dre” fue lo que se le escuchó decir en la referida plenaria dominical, momentos después de que se aprobara la eliminación de la inmunidad para congresistas y altos funcionarios, entre ellos el jefe de Estado.

MINTIÓ ROTUNDAMENTE

Apenas dos días después del incidente, ante los rumores de que fue él quien insultó al mandatario, Perú21 lo llamó para indagar al respecto.

Aprovechando el anonimato que le dio la sesión remota, su respuesta –que hoy lo pinta de cuerpo entero como un mentiroso– fue la siguiente: “Lo niego rotundamente. Yo no he sido, eso se lo aclaro. Yo no me expreso de esa forma porque es el presidente y le tengo respeto”.

No solo eso. Al consultársele si, teniendo el micrófono abierto, se habría filtrado el comentario de alguno de los integrantes de su equipo, manifestó: “Lo he consultado y ellos tampoco lo han hecho”.

Desde entonces el secretismo congresal se impuso, y la identidad del parlamentario permaneció oculta.

DISCULPAS TARDÍAS

Ayer, confrontado por la prensa, no le quedó más que morderse la lengua y ofrecer disculpas públicas al jefe de Estado. “Como cualquiera de ustedes soy un ser humano que se equivoca y, como tal, también soy una persona que con mucha hidalguía sabe reconocer sus errores. (...) Nunca tuve la mínima intención de ofender a nadie, mucho menos a la investidura de nuestro presidente, por quien guardo un profundo respeto”, sostuvo, tras calificar su bochornoso improperio como una “frase desafortunada y lamentable expresión que se filtró cuando no estaba en uso de la palabra”.

Congreso: Jhosept Pérez Mimbela se disculpa tras insultar al presidente Vizcarra

En su tardío mea culpa, alegó que “es de varones reconocer errores” y sostuvo que se allanará al proceso que le inicie la Comisión de Ética, que sesionará hoy para ver su caso. Lo cierto es que al congresista de APP, el presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales, ya le solicitó sus descargos por escrito, por lo que su presunto allanamiento está de más. Como de más está la felicitación que le extendió el titular del Legislativo, Manuel Merino, por disculparse con el mandatario cuando era lo que correspondía.





¿SABÍA QUÉ?





Un informe del Área de Grabaciones confirma que “el video (de la sesión) reporta que durante la intervención del congresista Omar Chehade se activa el micrófono que corresponde a las iniciales y al nombre del congresista Pérez Mimbela”.

La bancada de Alianza para el Progreso se reuniría en las próximas horas para determinar si toma medidas disciplinarias contra Pérez.

VIDEO RECOMENDADO

EsSalud envía 2 mil balones de oxígeno a distintas regiones del país 31/07/2020