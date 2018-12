En agosto, el Pleno suspendió a la fujimorista Yesenia Ponce por 120 días por falta ética. Ahora, la congresista vuelve al Legislativo mientras la denuncia constitucional en su contra, que también planteó la Comisión de Ética, sigue durmiendo. La presidenta de ese grupo, Janet Sánchez , eleva su voz de protesta porque la Subcomisión de Acusaciones no prioriza los casos.

¿La congresista Yesenia Ponce regresa al Congreso tras su suspensión?

Tengo entendido que mañana (hoy) regresa porque ya acaba el periodo de suspensión. Esto es una burla para la ciudadanía, porque la Subcomisión de Acusaciones no ha tocado el tema y eso sí me preocupa y me fastidia mucho, ya que no es posible que la recomendación de una comisión tan importante como es Ética no se haya revisado.

El presidente de la subcomisión, César Segura (FP), ha dicho que los casos se verán en orden de llegada.

Yo exhorto al presidente y a los miembros de la subcomisión a que tomen con mayor responsabilidad y compromiso este tema, así como el del congresista Moíses Mamani, porque cuando acabe su suspensión, también regresará como si nada hubiese pasado. Hay cosas que se deben priorizar porque son graves. En Ética lo hacemos sin descuidar los otros casos.

¿Se crea un mal precedente para otros casos?

Claro, esto significa que ahora una congresista miente en su hoja de vida, entrega certificados falsos, y otro presuntamente comete el delito de tocamientos indebidos, y el tema queda en espera. Por estas cosas es que la ciudadanía no confía en el Congreso, por eso es que hay indignación.

Moíses Mamani, antes de ser suspendido, dijo que si se iba, volvería por la “puerta grande”.

Así parece, y repito que se están burlando de la ciudadanía, de sus representados, de todos los peruanos. No se puede permitir este tipo de situaciones en nuestro Parlamento, que debe hacer su trabajo. Las comisiones no pueden descuidar temas tan sensibles como el del congresista.

El orden de llegada de los casos no debería importar.

No. La violencia contra la mujer sigue en aumento, y si nosotros no damos un mensaje claro como congresistas, como institución, para luchar contra este flagelo, entonces ¿qué puede esperar cualquier ciudadana que es víctima de este problema? Ya van más de 140 casos de feminicidios y en el Legislativo tenemos que dar respuestas a la ciudadanía.

¿En la Comisión de Ética se puede hacer más para no esperar a la subcomisión?

El tema es que Ética solo recomienda sanción hasta por 120 días, no tiene mayor alcance para sancionar con un castigo más fuerte. Lo que se hizo fue respetar el debido proceso, pues he escuchado que se ha dicho que no ha sido así.

El miércoles también se rechazó el levantamiento de la inmunidad a Betty Ananculi (FP).

Sí, y en Ética se archivó el caso en el periodo pasado (cuando FP encabezaba la comisión). El tema es que el reglamento de la comisión es claro porque dice que no se puede indagar a un congresista por el mismo hecho dos veces.

Estamos hablando de tres casos de fujimoristas.

Una opinión muy personal es que en Fuerza Popular hay un sentido de proteccionismo. Yo no puedo dar mayores alcances sobre esta situación porque como presidenta de Ética se puede malinterpretar, pero en el fujimorismo no se dan cuenta de que le hacen daño a su bancada y a nosotros como congresistas. Deben perfeccionar algunas cosas.

¿Cree que hay un blindaje de parte de ellos?

Lo veo como protección a sus colegas que han cometido delito y de esta manera se desacreditan ellos mismo.

¿Con la creación de nuevas bancadas cree que cambie la situación?

Con la reestructuración se va a cambiar todo y vamos a tener que elegir qué grupo parlamentario asumirá comisiones importantes. Es bueno que haya una modificación en la conformación de los grupos.

¿Se refiere solo a la subcomisión?

Ética, la Subcomisión de Acusaciones y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria son las que tienen que hacer un análisis más profundo. Las tres tienen que trabajar a la altura que corresponde, porque si bien es cierto no son más importantes que las comisiones ordinarias, estas tres que he mencionado, en cierta forma, marcan el comportamiento ético que deben tener los congresistas.

DATOS

Un caso similar al de Yesenia Ponce fue el de la congresista Maritza García. Ella fue suspendida por 120 días y se reincorporó hace unos días por una medida cautelar del Poder Judicial.



En agosto, cuando se aprobó su suspensión, se acordó enviar su caso a la Subcomisión de Acusaciones y hasta ahora no se ve.