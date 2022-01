La congresista Heidy Juárez ( Alianza para el Progreso ) confirmó que dio positivo al COVID-19, con lo cual se convierte en la legisladora número 17 que da positivo al nuevo coronavirus.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria informó que ha suspendido sus actividades de semana de representación. También señaló que se mantiene aislada y ya ha informado a las personas con las cuales ha tenido contacto.

“En prueba realizada hoy he dado positivo a Covid-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos”, escribió en la red social.

En prueba realizada hoy he dado positivo a Covid-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos. — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) January 27, 2022

De esta manera, Juárez es la legisladora número 17 que da positivo al nuevo coronavirus desde diciembre del 2021, en el contexto del avance de la tercera ola ocasionada por la variante Ómicron.

El último martes la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) anunció que dio positivo al COVID-19. La representante de la región Lima aseguró que permanece en aislamiento y cumpliendo los requerimientos médicos.

Otros congresistas que dieron positivo a COVID-19:

Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Sigrid Bazán (Juntos por el Perú).

Alejandro Cavero (Avanza País).

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso).

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso).

Diana Gonzales (Avanza País).

Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Rosselli Amuruz (Avanza País).

Susel Paredes (Partido Morado)

Jaime Quito (Perú Libre)

Elizabeth Taipe (Perú Libre)

Kira Alcarráz (Somos Perú)

Eduardo Salhuana (APP)

María del Carmen Alva (Acción Popular)

VIDEO RECOMENDADO

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,