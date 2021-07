Héctor Valer Pinto fue electo congresista de la República para el periodo 2021-26 por Renovación Popular, pero una decisión unilateral del presidente de la agrupación, Rafael López Aliaga, lo ha dejado fuera de la bancada partidaria. Así, sin siquiera haberse sentado en su curul, el novel parlamentario busca sacarle la vuelta a la situación y revela a Perú21 que viene gestando la formación de una bancada liberal junto con legisladores “descontentos” en otras agrupaciones. Sobre su exsocio político, dice que debe dejar de lado el autoritarismo.

¿Por qué Renovación Popular da por concluida la invitación que le formuló y lo separa de la bancada?

Esa separación se ha dado a través de un comunicado después de haber declarado que defendía y defiendo el respeto al Estado de derecho, al proceso electoral, a las instituciones públicas, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, y a la resolución que sacará proclamando al nuevo presidente de la República. Eso, lamentablemente, no les ha gustado y, sin un debido proceso y sin la oportunidad de ejercer mi defensa, he sido separado de la bancada y del partido mediante un comunicado firmado nada menos que por el presidente del partido, que no es congresista de la República.

¿López Aliaga no se comunicó con Ud. para pedirle su descargo? Si bien es el presidente del partido, no es congresista; no tendría facultad para separarlo del bloque.

Sin embargo, lo han hecho y, frente a una comunicación del presidente del partido, no puedo de ninguna manera ser impertinente en permanecer en el partido al que ellos me invitaron y del que ahora me separan manu militari. Fuerza Liberal, mi partido, retoma su autonomía y se prepara para un próximo congreso nacional en Lima con miras a participar en las elecciones municipales y regionales.

¿Hay intolerancia en Renovación Popular a posturas discrepantes?

Puedo decir que sí. En democracia debe haber tolerancia y es lo que no hubo. Espero se haya corregido eso y esta experiencia de bumerán les haya servido de lección para que ejerzan democracia, no autoritarismo, ni crear caudillos ni mucho menos un modelo de dictadura en un partido (…). No soy de hacer leña del árbol caído. Creo que Rafael López Aliaga ha perdido el santísimo rosario del Opus Dei. Él tiene que volver al recinto de contemplación para que pueda dejar de lado el autoritarismo, para dejar de creer que el partido es suyo y aprender que un partido tiene que ser democrático y respetar las normas de un Estado de derecho, etc. Mi querido hermano mayor, porque también soy del Opus, tiene que volver a encontrar el santísimo…

¿Representa él a una derecha radical intolerante?

Lamentablemente, está rodeado por un pequeño grupo de ultraderecha que le ha hecho mucho daño, pero la mayor parte de congresistas ha hecho retroceder ese radicalismo y es por lo que hoy vemos un comunicado mucho más prudente, prácticamente dándome la razón. Han vuelto a la senda democrática, esperamos que continúen en ese camino.

(En el comunicado al que hace alusión Valer, la bancada de Renovación Popular expresa su respeto a la democracia interna y a la libertad de expresión de cada congresista y asegura que respetará los resultados del JNE “una vez agotadas todas las vías democráticas en la búsqueda de la verdad electoral”).

¿Usted siente que ese es un respaldo?

Es una forma de contener la salida de algunos congresistas que pensaban como yo...

¿Hay congresistas que pensaban salir del bloque?

Salirse no, pero sí defender lo que yo he venido defendiendo, y si la bancada no se alineaba al Estado de derecho, seguramente ellos también pudieron haberla abandonado. Este comunicado es un muro de contención…

¿Hay descontento entonces en el partido, en el bloque?

Creo que a esta altura ya no, porque el comunicado los une, es democrático, y está en la línea que he venido defendiendo; es una derrota de la ultraderecha al interior de Renovación Popular.

¿Encarnada por el presidente del partido?

Creo que más bien encarnada por el almirante Jorge Montoya y compañía. Había discrepancias internas, como en todo partido, un debate interno entre dos posiciones: una de no reconocer a las instituciones del Estado y quebrantar el orden constitucional, liderada por el almirante Montoya y un pequeño grupo, y otra de respeto al Estado de derecho y a las instituciones en la cual me encontraba yo.

¿Cuál es su futuro parlamentario? ¿Se sumará a otra bancada para tener mayor participación?

Estamos en este momento tratando de coordinar con los liberales que no están contentos en algunos grupos parlamentarios para constituir una nueva bancada, una bancada liberal, al interior del Congreso.

¿A quiénes se refiere, de qué agrupaciones son?

Le rogaría que me dispense todavía el anuncio porque estamos en plena conversación y seguramente haremos una conferencia. ¿A quiénes incluye? A todos los que quieran participar en una nueva bancada; hay varias personas que posiblemente la integren.

¿También habrá miembros de Renovación Popular?

No le puedo decir porque hemos hecho una convocatoria amplia a personas que tienen una ideología liberal y con quienes hemos conversado y están de acuerdo con algunos principios fundamentales como defender el Estado de derecho, etc.

Ud. se ha reunido con el aspirante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. ¿Hay la posibilidad de sumarse a sus filas?

No, no. Nosotros somos de la corriente liberal.

