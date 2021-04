Una extrabajadora del despacho del presidente de la Comision de Fiscalización del Congreso, Héctor Maquera (Unión por el Perú), presentó este jueves una denuncia contra el legislador en el Ministerio Público de Tacna por el presunto delito de acoso sexual.

Según informó América Noticias, se trata de Cindy Montalván Mori, quien laboró como coordinadora en el Parlamento hasta diciembre del 2020. Indicó que fue víctima de un sistemático hostigamiento de carácter sexual.

“En el taxi él agarra y me dice: ‘Está bien quiero tener relaciones contigo. Yo soy como el soldado, siempre con el fusil listo; una vez que me pruebes Nahir no me vas a querer dejar’. Yo me quedé indignada”, señaló, tras revelar que Maquera le hizo otros comentarios más de grueso calibre.

En respuesta, Maquera aseguró que también presentó una denuncia contra Montalván Mori por supuestamente chantajearlo con unos mensajes de WhatsApp que datan de octubre a diciembre del 2020, los cuales calificó de “falsos”.

“Yo he denunciado hace dos meses atrás a la señora porque vinieron acá a Tacna a chantajearme por unos mensajes de WhatsApp (…) Jamás he tenido ese tipo de escrituras. La retiré por conductas indecentes”, expresó el parlamentario.

Cabe indicar que ambas denuncias ya se encuentran en la Fiscalía de Tacna. Maquera ha pedido el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, mientras que Cindy Montalván Mori asegura que el “daño causado es muy grande”.

Congresista Héctor Maquera es denunciado por acoso sexual

VIDEO RECOMENDADO

Agreden A Periodista De PBO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Condenan agresiones de Perú Libre a la prensa

Se acorta la distancia: Castillo tiene 44% y Fujimori 34% de respaldo

Terrorista Elena Iparraguirre fue vacunada contra el COVID-19