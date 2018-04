El congresista Guillermo Bocángel, del grupo de Kenji Fujimori, pidió disculpas a su ex colega de bancada, Úrsula Letona (FP) por mencionarla en una conversación en el marco de los llamados 'kenjivideos'.

En dicho diálogo, que fue publicado por Correo, se escucha al ex parlamentario de Fuerza Popular señalar que "Letona está cag... de la cabeza (...) Está cag... con su marido".

El legislador, a través de un documento enviado a la parlamentaria, precisó que "aún cuando pueda declarar mi culpabilidad ética, niego el carácter ilegal y de infracción revestido de mi conducta política, ciertamente irresponsable y de la que pido y reitero mis disculpas a usted, a su digno esposo y a toda otra persona a quien pudiera haber ofendido con mis palabras y actuación".

El legislador señaló que fue "víctima de una provocación innecesaria, de la cual, aunque no me siento orgulloso, tampoco me siento responsable en el amplio y complejo espectro de responsabilidades que se me quiere atribuir".

Asimismo, descarta que haya cometido un delito de difamación, y que su intención no fue dañar la imagen de Úrsula Letona ni de su esposo, "ni mucho menos afectar su buena reputación".

El kenjista señaló que lo indicado en la conversación en la que también participaron Kenji Fujimori y Moíses Mamani se dieron "expresiones subjetivas, fanfarronescas y sin sentido".