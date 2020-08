El congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) anunció su renuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Su decisión se dio ante la emisión de un reportaje de Cuarto Poder en que mostraron declaraciones de un aspirante a colaboración eficaz en el caso ’Los Cuellos Blancos del Puerto’ que indican que participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. En dicho encuentro, habría solicitado apoyo para su tío, Eduardo Aliaga Mannassevitz, quien era procesado en el Juzgado de Familia del Callao, por violencia en contra de su conviviente.

“Quiero ser enfático en que mi compromiso con la Representación Nacional siempre ha sido objetiva y proba. Y mi renuncia no obedece a aceptaciones de ningún tipo de comentario contra mi persona. Sin perjuicio de ello, con la finalidad que el mencionado grupo de trabajo pueda continuar con sus labores, prefiero dejar el cargo en mención”, indica la misiva presentada por Aliaga al presidente del Congreso, Manuel Merino.

Aliaga será reemplazado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por Felicita Tocto Guerrero.

Horas antes de esta decisión, Aliaga presentó un comunicado público en que expresó que tenía “un firme compromiso contra la corrupción” para deslindar de presuntos vínculos con los investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Mis intervenciones y votaciones en la Comisión de Acusaciones Constitucionales demuestran mi firme compromiso contra la corrupción. He aprobado la investigación al fiscal suspendido Pedro Chavarry, al fiscal Tomas Galvez, al ex juez supremo Cesar Hinostroza, a los ex miembros del CNM y a todo personaje vinculado con la organización criminal de los Cuellos Blancos”, indica el pronunciamiento que hace referencia a su labor en el grupo de trabajo.

“La mejor muestra de mi actuar en contra de cualquier acto irregular son mis votaciones a lo largo de mi permanencia en la subcomisión, en donde busqué siempre procedan los casos de los denominados “Cuellos Blancos”, lo cual consta en actas”, agrega.

Como se recuerda, en el reportaje de Cuarto Poder, el aspirante a colaborador eficaz manifestó ante la fiscal contra el crimen organizado, Rocío Sánchez, que Aliaga se reunió en el restaurante Deli Bakery de La Punta en el Callao y le pidió a Walter Ríos que ayude a su tío debido a que “era su tío preferido y le tenía mucho cariño”.

“Guillermo Aliaga Pajares, el ahora congresista solicitó apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño. Walter Ríos al escuchar el cometido del caso, le ordenó a su asesor Gianfranco Paredes que vea la forma de buscar algún servidor judicial para que lo apoyen”, sostiene el testimonio.

En lo referido a los audios emitidos en Cuarto Poder donde se revelan conversaciones entre el padre de Aliaga y otros investigados en el caso ’Los Cuellos Blancos del Puerto’ como el exjuez supremo César Hinoztroza, el legislador indicó que “son de mi padre, por lo tanto, él es quien debe responder por lo dicho en ellos. Como hijo quiero a mi padre, pero no soy responsable de sus actos”.

Por otro lado, el legislador, quien es además segundo vicepresidente del Congreso, aseveró que “no he sostenido alguna conversación” con el señor Gianfranco Paredes, asesor de Walter Ríos. “Él mismo ha indicado que en el único audio donde menciona mi nombre, se encontraba mintiendo y fanfarroneando”.

En su pronunciamiento, Aliaga indica que “estará dispuesto a colaborar con cualquier investigación o indagación por este caso”.

El Comité Nacional de Ética de Somos Perú ha iniciado una investigación de oficio contra el congresista Aliaga ante este reportaje.

