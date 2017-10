Congresista García Belaunde demanda renuncia de jefe del INEI

El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, pidió la renuncia del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez por las deficiencias en el Censo Nacional 2017.

"El jefe del INEI debe renunciar, no entiendo cómo está pensando en quedarse. Hasta ahora el gobierno no ha hecho nada para poner al titular y es responsabilidad del ex premier Fernando Zavala" que antecedió a Mercedes Aráoz en el premierato, declaró a RPP.

García Belaunde, además, cuestionó las declaraciones del jefe del INEI, Aníbal Sánchez respecto de que "solo han dejado de censar al 2 por ciento".



"Es una fantasía, las cifras son mucho mayores. Posiblemente entre el 10 y el por ciento (de la población) se ha dejado de censar y eso implica una desorganización total, implica una falta de experiencia y de modernidad porque hemos recurrido a una metodología de hace cincuenta años", criticó Víctor Andrés García Belaunde.