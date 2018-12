El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Luis López, difundió a través de su cuenta personal de Twitter una imagen adulterada del presidente de la República Martín Vizcarra.

López, integrante de la bancada Fuerza Popular, compartió la fotografía modificada en la que se observaba al mandatario del país mostrar un polo con el mensaje "Este 9 de diciembre NO, NO, NO, NO".

Foto adulterada compartida por Luis López. (Foto: Captura) Foto adulterada compartida por Luis López. (Foto: Captura) Foto adulterada compartida por Luis López. (Foto: Captura)

El texto hacía referencia a votar en contra de las cuatro reformas constitucionales en el próximo referéndum que se realizará el domingo 9 de diciembre.

En la fotografía original, rescatada por Canal N, se puede ver a Vizcarra sosteniendo el mismo polo, pero con la frase "#YoNoSoyCorrupto".

Cabe señalar que el tuit en mención ya fue retirado por el congresista de dicha red social.

