Congresista de Fuerza Popular copia proyecto para crear un distrito en Cajamarca

Osías Ramírez, congresista de Fuerza Popular, no ha tenido mejor idea que copiar –incluído el título– un proyecto de ley que a su hermano Joaquín Ramírez, ex secretario general y ex parlamentario del fujimorismo , ya se lo habían archivado en el 2014.

El actual congresista quiere reivindicar a su hermano y crear un distrito en contra de la voluntad de miles de cajamarquinos, según denuncian las autoridades de cuatro centros poblados de la provincia de Cutervo.

La semana pasada llegaron a Lima los alcaldes de Mamabamba, Felisario Rubio; de Sinchimache, Cristobal Resurrección; el teniente alcalde de Valle Callacate, Natividad Garro; y el dirigente de Las Palmas de Huichud, Manuel Delgado; para pronunciarse en contra del proyecto.

Distrito Ramírez Perú21

“No estamos de acuerdo con pertenecer al nuevo distrito porque nos haría muchísimo daño. Nosotros nos encontramos geográficamente muy cerca del distrito de Cutervo, a donde acudimos con más acceso y facilidad ante cualquier emergencia”, reclamó el alcalde de Mamabamba.

El legado de los Ramírez

Desde el 2016, a través del Proyecto de Ley 79/2016, Osías Ramírez pretende declarar de carácter prioritario la creación del distrito Libertad Naranjito de Camse (Cutervo).

Ya en el 2013, Joaquín Ramírez presentó esta iniciativa para crear el mismo distrito, pero la propuesta fue archivada en el 2014 en la comisión de Descentralizació n porque atentaba contra la Constitución. Por ello, Libertad Naranjito de Camse continúa en la categoría de centro poblado (conformado solo por tres caseríos), al mismo nivel que los territorios a los que pretende absorber. Pero, con la eventual aprobación del proyecto, pasaría a ser una capital distrital.

Este es el documento presentando por Joaquín Ramírez en junio de 2013. Este es el documento presentando por Joaquín Ramírez en junio de 2013. Congreso

El mismo documento lo presentó como suyo Osías Ramírez en agosto de 2016. El mismo documento lo presentó como suyo Osías Ramírez en agosto de 2016. Congreso

El promotor que acompaña al actual congresista en esta empresa es el presidente del comité de gestión de Libertad Naranjito, Alex Carpio, un viejo conocido de los Ramírez. En el 2014, cuando Osías Ramírez, postuló a la gobernación regional de Cajamarca, llevó a Carpio entre su plancha de consejeros regionales. Ninguno fue elegido.

En julio, Carpio llegó al Congreso al lado de Ramírez para respaldar la iniciativa legislativa. Tras su exposición, la Comisión de Descentralización aprobó en primera votación el cuestionado proyecto de ley.

Una ley con problemas

De acuerdo al análisis legal de la firma de abogados Benites, Vargas & Ugaz, lo planteado en el proyecto de ley implica un conflicto entre las funciones de los poderes del Estado, pues se ordena al Ejecutivo realizar las acciones de delimitación del territorio y remitir al Congreso en un plazo no mayor a 160 días la iniciativa legislativa de creación del distrito.

“La PCM, a través de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, es el órgano competente para realizar todas las acciones de demarcación territorial. Solo el presidente de la República puede presentar iniciativas sobre legislación demarcatoria territorial”, sustentan en el documento.

Las autoridades cajamarquinas, con este nuevo análisis jurídico, exigen al Parlamento, una vez más, no ser parte del plan de los hermanos Ramírez.

Mandó voceros

Perú21 buscó a Osías Ramírez para conocer de primera mano por qué tanto interés en crear un distrito y perjudicar a miles de cajamarquinos. Sin embargo, cuando lo vimos en Pasos Perdidos, el hermano menor de Joaquín Ramírez aceleró el paso y entró raudo al hemiciclo sin dar una declaración.

Su equipo de prensa nos contactó con el teniente gobernador de Libertad Naranjito de Camse, Adelmo Arrascue, y su presidente de ronda, Próspero Correa.

Ambos indicaron que llegaron a Lima para presentar una serie de actas donde los vecinos de 26 centros poblados de Cutervo aceptaban ser incluidos en el proyecto. Aseguraron que se excluyó a Mamabamba, Palmas de Huichud y Sinchimache, pero permanecía Valle Callacate. Sin embargo, no presentaron la documentación respectiva.