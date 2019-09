El Comisión de Ética del Congreso y el Colegio de Notarios del Callao investigarán al congresista Francisco Villavicencio (APP) por haber brindado servicios notariales por S/160,864 al Estado entre 2016 y 2019 .

Tras la publicación de Perú21, en la que se denunció el caso, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez , indicó que abrirán indagación preliminar.

Asimismo, el secretario técnico del Consejo de Notariado del Ministerio de Justicia, Julio Pinto, informó que enviarán una denuncia al Colegio de Notarios del Callao para que inicien un proceso.

“Cuando el Consejo de Notariado pone de conocimiento que se deba denunciar un hecho presuntamente irregular, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios correspondiente está en la obligación de iniciar un proceso administrativo sancionador”, explicó Pinto.

El secretario técnico aseguró que hoy enviarán la documentación para que el colegio profesional tome medidas.

Cartel publicitario en la Av. 1 de mayo, Carmen de Legua, de la Notaría Francisco Villavicencio. Amet Aguirre

DESCARGOS DEL LEGISLADOR

Villavicencio envió un comunicado en el que rechazó que sus contrataciones estén contra la ley. Sostuvo que tiene una licencia temporal que estará vigente mientras ocupe una curul y, en su lugar, se designó un reemplazo.

Además, argumentó que la Ley de Contrataciones no es aplicable para los servicios notariales. No obstante, Julio Pinto consideró que esa afirmación es imprecisa porque Villavicencio tiene una incompatibilidad de contratar con el sector público por el ejercicio de su función.

NOTA DE PRENSA - ACLARACIÓN DEL CONGRESISTA FRANCISCO VILLAVICENCIO



Ante la Nota periodística publicada el día de hoy jueves 12 de septiembre de 2019, en el Diario Perú 21, me veo en la necesidad de formular las siguientes precisiones.



Aquí el enlace https://t.co/p0OdUpF1Iv pic.twitter.com/1sTs3D5ga7 — Pancho Villavicencio 🇵🇪 (@PanchoCallao) September 12, 2019

El parlamentario también indicó que “la confusión se puede haber generado porque no se puede desvincular la facturación que viene emitiendo la persona natural con negocio (o sea, el congresista), cuando se abre la notaría, a pesar de que las funciones las ejercen otros notarios encargados”.

Sobre esto, Pinto comentó que cuando un notario está de licencia, a quien le corresponde facturar por sus servicios es al profesional que ha llegado como reemplazo.

DATOS

- El vocero de APP, Luis Iberico , dijo que Villavicencio, “como notario que da legalidad a actos, habrá sabido cómo debe operar la notaría que ha dejado en manos de otros colegas”.

- El legislador de APP Eloy Narváez dijo sobre el tema: “Yo soy invitado de la bancada y no puedo meter mucho mi cuchara, pero eso no quiere decir que no pueda decir: ‘Tráeme gente que no tenga ese tipo de problemas’”.