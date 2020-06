El congresista Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) confirmó a Perú21 que dio positivo al nuevo coronavirus. No obstante, el legislador de 77 años sostiene que su estado de salud es estable y está reaccionando favorablemente al tratamiento que recibe en la clínica Ricardo Palma, donde está internado hace dos días.

“Estoy en la clinica Ricardo Palma. Ya tengo dos dias acá. He venido a tiempo así que estoy reaccionado bien al tratamiento. Tenía una fiebre que no bajaba y hace tres días di positivo a la prueba molecular. Felizmente estoy bien tomando las precauciones del caso”, señaló el parlamentario.

Fernández Chacón desconoce la causa de su contagio del COVID-19. “La verdad no lo sé. Me he estado cuidado bastante. No he estado saliendo pero la cosa está peliaguda por todos lados”, expresó.

Dijo que recibió los primeros cuidados de su hijo, quien es médico de profesión y se mantiene en Lima. “Tengo la costumbre de hacer ejercicios respiratorios. Eso también me ha ayudado”, sostiene. Con Fernández Chacón ya son doce los congresistas que dieron positivo al COVID-19, algunos de ellos como Leslye Lazo (AP) se ha recuperado por completo.