El congresista de Avanza País, Diego Bazán, señaló que no dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Aníbal Torres este martes, pero precisó que su bancada tomará una decisión en bloque luego de sostener una reunión el día de mañana.

En declaraciones a RPP, el legislador consideró que no se debe condicionar el voto de confianza a la salida de un ministro en particular, pues se requiere una “reingeniería” total del equipo ministerial.

“De manera particular he sido claro, en este caso ya lo conocemos al premier Torres por ser muy confrontacional, ya su actitud como ministro de Justicia era muy altanera, eso nos habla mucho de quién es. Es una posición particular la de no dar el voto de confianza, tenemos mañana una reunión programada en bloque para tomar una decisión”, expresó.

“Somos muy democráticos, pero si somos una mayoría creo que eso se deberá respetar, he oído las voces de varios colegas en ese sentido. No condicionamos la confianza a la salida de un ministro, pues se necesita una reingeniería total”, agregó.

En cuanto a la decisión del presidente Pedro Castillo de responder por escrito a las preguntas de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Bazán lamentó esta medida pues indicó que se le quita la oportunidad a la población de conocer sus respuestas de manera personal. En esa línea, señaló que promoverán el proceso de vacancia para que el jefe de Estado se presente ante a la representación nacional.

“El presidente sigue generando dudas, me parecía interesante que reciba al Comisión de Fiscalización. Hay que recordar que la vacancia tiene como objetivo que el presidente se presente y responda. Si el presidente no responde, lo que corresponde es seguir con el proceso de vacancia”, dijo.

