Congresista denunciado por acoso sexual a periodista sería desaforado

La identidad del congresista denunciado de acosar sexualmente a una periodista es, por ahora, un misterio, pero no tardará en ser revelado. Lo que sí se conoce es que, además de ser sometido a una investigación de oficio en la Comisión de Ética , el legislador en cuestión enfrentaría un proceso inmediato de desafuero.

La difusión de una conversación por chat en la que –según el periodista denunciante– un parlamentario le hace comentarios subidos de tono y de explícita connotación sexual a una periodista se convirtió ayer en la comidilla de los pasillos del Palacio Legislativo.

Las conjeturas y especulaciones sobre la identidad de los protagonistas del polémico diálogo fueron el tema central de conversación de congresistas, trabajadores y hombres y mujeres de prensa.

RESPALDO LEGAL

En ese ínterin, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anticipó que el parlamentario acosador será sometido a un proceso de desafuero porque –dijo– “no podemos permitir que exista gente de esa calaña en esta institución, (...) sea quien sea; es un hecho gravísimo; el acoso es delito”, subrayó.

Además, exhortó a la agraviada a que revele el nombre de su agresor. “Como presidente del Congreso, le digo: va a tener todo el respaldo de esta institución para darle asesoría legal y también para evitar que pueda ocurrir algún hecho de represalia contra ella”, puntualizó. El pedido lo hizo extensivo al periodista Erick Sánchez, quien, en su cuenta de Facebook, publicó una captura de pantalla de la conversación en referencia.

Recordó que ha instruido al procurador del Congreso para que adopte las medidas legales pertinentes y, en ese contexto, indicó que si Sánchez no revela el nombre del parlamentario, tendrá que hacerlo ante la Fiscalía porque no se puede apañar un delito ni obstruir a la justicia.

MÁXIMA SANCIÓN

Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, coincidió con Salaverry y señaló que a su colega infractor “tiene que caerle la máxima sanción”. “(Corresponde) el desafuero, es un delito flagrante”, agregó.

Asimismo, se sumó al pedido para que la agraviada revele quién la acosa, tras señalar que este caso “desprestigia al Congreso”. “Si ha denunciado que la están acosando, que diga quién es; el daño (al Congreso) es terrible”, comentó.

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, en tanto, dijo a este diario que el tema no puede ser tratado “como una volada afectando al Congreso” y añadió que el periodista que denunció el hecho tendrá que dar la información al procurador Edwin Lévano. Respecto a los rumores de que se trataría de un miembro de Fuerza Popular, respondió: “No me puedo adelantar ni asumir que sea de FP, espero no lo sea, y si lo fuera, que asuma su responsabilidad”.

SABÍA QUE

- El periodista denunciante Erick Sánchez informó que la agraviada está dispuesta a revelar a la Procuraduría la identidad del congresista acosador, quien, agregó, ha intentando contactarla. “Ella siente que cualquier cosa le podría pasar”, anotó.

- El legislador fujimorista Víctor Albrecht, por su parte, desmintió ser el responsable de este acoso como se difundió en redes sociales. Denunció ser víctima de una “guerra sucia” y dijo que tomará “medidas judiciales al respecto”.